Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Киев в воскресенье, 24 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Топ-чиновники сообщили важные и позитивные для Украины новости. В частности, о грядущем назначеним посла Штатов, которого не было почти три года – с отзыва Мари Йованович в мае 2019 года. постепенном возвращении дипломатов Соединенных Штатов на Украину, которое начнется «на этой неделе». Кроме того, министры США объявили о выделении еще более $700 миллионов в виде прямой и непрямой военной помощи Киеву.

В результате общая помощь США в области безопасности Украине с момента вторжения составила около 3,7 миллиарда долларов.

В публикации отмечается, что поездка Блинкена и Остина в Киев стала первым визитом высокопоставленных американских чиновников в Украину с начала агрессии Российской Федерации.

Президент США Джо Байден в понедельник официально выдвинет Бриджит Бринк на должность посла США в Киеве. Бринк в текущий момент занимает должность руководителя дипломатического представительства Соединенных Штатов в Словакии. Мари Йованович была отозвана в Вашингтон по личному требованию занимавшего тогда должность главы государства Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.