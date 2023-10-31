Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин предстанут перед сенатским комитетом по ассигнованиям с вопросами о стратегии Белого дома в отношении Украины и Израиля, сообщает BRIEFLY со ссылкой на The Washington Post.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что он не согласен с подходом администрации, которая объединяет финансирование Украины и Израиля в один законопроект. Запрошенная Белым домом сумма помощи Израилю (14 млрд долларов) более чем в четыре раза превышает сумму, которую США направили Тель-Авиву в прошлом году.