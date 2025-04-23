Еврокомиссия (ЕК) приняла решение оштрафовать технологические гиганты Apple и Meta за нарушение антимонопольного законодательства на 500 млн евро и на 200 млн евро, соответственно.

Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

«Сегодня Еврокомиссия установила, что Apple нарушила свое обязательство в соответствии с Законом о цифровых рынках (DMA), а Meta нарушила обязательство DMA предоставить потребителям выбор сервиса, который использует меньше их персональных данных. Поэтому Еврокомиссия оштрафовала Apple и Meta на 500 млн евро и 200 млн евро соответственно», — отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что эти решения приняты после обширного диалога с заинтересованными компаниями, позволившего им подробно изложить свои взгляды и аргументы.