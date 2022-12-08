Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента Соединенных Штатов уверена в том, что процесс официального вступления Швеции и Финляндии в Организацию Североатлантического договора (НАТО) будет вскоре завершен. Об этом сообщает ТАСС.

«Финляндия и Швеция готовы стать союзниками НАТО. Их военные несли службу плечом к плечу с войсками США и НАТО в Косове и Афганистане, Ираке и Ливии», — заявил Блинкен.

Он отметил, что Вооруженные силы Финляндии и Швеции смогут без проблем взаимодействовать с силами Североатлантического альянса.

Блинкен выразил уверенность в том, что НАТО официально примет два государства в число своих членов в самое ближайшее время. Он подчеркнул, что страны сделали конкретные действия для выполнения своих обязательств, в том числе и перед Турцией.