Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в своем Twitter назвал сроки окончания пандемии коронавируса, передает «Лента».

По его мнению, пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году, несмотря на то, что с появлением омикрон-штамма мир, возможно, переживает ее самую сложную часть. Гейтс заявил, что ни один вирус в истории не распространялся так быстро, как «омикрон».

«Скоро он будет во всех странах мира», – предупредил миллиардер, подчеркнув, что необходимо отнестись к новому штамму серьезно, поскольку до сих пор неизвестно, насколько тяжелые симптомы вызывает данная разновидность COVID-19.

«Даже если он лишь наполовину такой же серьезный, как «дельта», то это будет худшая волна из тех, что мы видели, потому что он такой заразный», – написал Гейтс.

Однако он также предсказал, что если принимать необходимые меры, то следующий год может стать последним для пандемии.

«Если в этой ситуации и есть хорошие новости, то это то, что «омикрон» распространяется так быстро, что после того, как он становится доминирующей разновидностью в какой-то стране, волна заражений там сохраняется не дольше трех месяцев», – написал миллиардер.