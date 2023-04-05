Впервые в Баку с 1 по 9 июля пройдут грандиозные гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени М.Горького из Владивостока (Россия), сообщает «Зеркало».

Гастроли организованы в рамках «Года Гейдара Алиева» и в связи со 150-летием азербайджанского профессионального национального театра, при поддержке Правительства Приморского края России и министерства культуры Азербайджана.

Начало спектаклей — в 19:30.

Справки по телефону: 012 493 00 63.

Билеты можно приобрести в кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az (ссылки представлены ниже).

Старейший академический театр драмы Дальнего Востока, самобытный, яркий, хранящий традиции классического русского психологического театра, впервые покажет на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна свои лучшие спектакли:

«Мастер и Маргарита» (12+) – 1, 2 июля

https://iticket.az/ru/events/ theatre/master-and-margarita

«Поминальная молитва» (12+) – 4 июля

https://iticket.az/ru/events/ theatre/memorial-prayer/90472

«Иванов» (12+) – 5 июля

https://iticket.az/ru/events/ theatre/ivanov/90474

«Эдит и ее демоны» (12+) – 6, 7 июля

https://iticket.az/ru/events/ theatre/edith-and-her-demons

«Собака на сене» (12+) – 8 июля

https://iticket.az/ru/events/ theatre/dog-in-the-manger/ 90477

«Крейсера» (12+) – 9 июля

https://iticket.az/ru/events/ theatre/cruis