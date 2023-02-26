Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поделился на своей странице в Facebook публикацией в связи с Ходжалинским геноцидом.

«В этот день невыразимая боль и грусть переполняет наши сердца. Трагедия Ходжалы запечатлелась, как одна из самых трагических страниц в истории человечества.

Мог ли кто представить, что события могут повториться в XXI веке в центре Европы?

То, что сегодня делает РФ против Украины, в очередной раз доказывает — безнаказанность порождает новые преступления!», – написал дипломат.