Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль рано или поздно понесет ответственность за совершенные в секторе Газа военные преступления. Слова Эрдогана передает TRT Haber.

«Израиль рано или поздно понесет заслуженное наказание перед судом человечества за военные преступления, совершенные на палестинских территориях. Ему не избежать наказания, он займет место на свалке истории, мы будем добиваться этого», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер убежден, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в итоге сбежит.