Без выхлопа: внедрение велосипедной инфраструктуры требует комплексного подхода

В последнее время велосипедистов на дорогах нашей страны стало намного больше, чем раньше. Но далеко не все они соблюдают правила дорожного движения (ПДД) и имеют такие необходимые атрибуты, как защитные шлемы.

Дорожная полиция организовала рейды в отношении велосипедистов, которые своим поведением способствовали созданию аварийных ситуаций на дорогах.

Проверки в отношении велосипедистов связаны с тем, что только в июле по стране были сбиты 17 велосипедистов. В результате семеро человек погибли, десять поучили травмы. ДТП были зарегистрированы в Бинагадинском, Хазарском районах Баку, а также в Габале, Масаллы, Губе, Агдаше, Гейгеле, Огузе, Сумгайыте, Джалилабаде, Газахе, Гяндже. В восьми инцидентах пострадали несовершеннолетние, трое из которых скончались.

Председатель неправительственной организации «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов, комментируя «Зеркало» сложившуюся ситуацию, отметил, что в нашей стране нарушать правила, хвастаться их незнанием считается не чем-то постыдным, а напротив крутым.

«Обязанность велосипедиста, как и водителя автотранспорта, знать ПДД. Но водителям автомобилей приходится сдавать экзамен на получение водительских прав, потому 80% из них все-таки знают ПДД. А вот от велосипедистов этого не требуют, и многие из них, как и пешеходы, этих правил не знают. А ведь правила распространяются на всех участников дорожного движения», –отметил он.

По его словам, в кодексе административных правонарушений много пробелов. Там о велосипедистах почти ничего и не говорится. Например, в кодексе написано, что водитель автомобиля должен останавливаться на красный свет. Велосипедистов это тоже касается, но они могу сказать, что конкретно о них там ничего не говорится.

По словам Мамедова, профессиональные велосипедисты ездят, соблюдая все ПДД, в защитных шлемах, со светоотражающими элементами. Нарушает правила, ездит, как попало на велосипедах обычно молодежь 17-20 лет, потому среди молодых людей немало жертв ДТП.

Эксперт отметил, что дело не только в незнании и нарушении правил со стороны велосипедистов, но и в отсутствии нормальных условий для велоезды на наших дорогах.

«Велосипед – полезное для здоровья и экологии транспортное средство, но для того чтобы им можно было нормально пользоваться, нужна логистика. В законе о дорожном движении говорится о том, что соответствующие структуры обязаны проектировать и строить дороги с учетом разных моментов, и это распространяется и на велодорожки. Велосипедистов в Баку стало заметно больше, но им приходится ездить в опасных условиях», –подчеркнул Мамедов.

По словам эксперта, создать условия для велосипедистов – не проблема, было бы желание, но его, как видно, у ответственных структур нет. Он отметил, что для позитивного результата необходимо подойти к вопросу комплексно. Можно организовать прокат велосипедов по всему городу, в первую очередь рядом со станциями метро.

Велосипедные дорожки стоит сделать в исторической части города, да и вообще в центре, и определенную его часть закрыть для автомобилей. Мамедов уверен, что таким дорожкам будут рады и местные жители, и иностранные туристы, ведь во многих странах – это популярный вид транспорта.

По его словам, и в спальных районах сделать велодорожки – не проблема, большинство дорог достаточно широкие для этого. В частности, он привел в пример район 8-го километра и Гюнешли. Но есть места, где сделать велодорожки проблематично, так как мало того, что дороги узкие, так на них еще в два ряда припаркованы машины. Нужны нормальные автостоянки с нормальными ценами, а после этого повышение штрафов за парковку в неположенном месте. Важно даже не столько увеличить штрафы, сколько сделать наказание за нарушения обязательными, неотвратимыми.

«Выделенные дорожки для велосипедистов ничего не дадут, если на них будут парковаться автомобили. Ситуация не изменится к лучшему, если у велосипедистов не будет уверенности в том, что машины не будут заезжать на выделенную часть дороги»,– сказал эксперт.

По его словам, сейчас в некоторых странах, в частности в США, на дорогах все чаще встречаются не только велосипеды, но и электромопеды, электроскейты, электросамокаты и т.д. Сложность в том, что непонятно, как их классифицировать, но скорость у них приличная.

«Скажем, американцы в основном законопослушные и проявляют взаимоуважение на дорогах. Благодаря этому использование различных транспортных средств там не превратилось в проблему. У нас,– говорит Мамедов,– к сожалению, дела обстоят совсем иным образом. Пока такие средства передвижения в Азербайджане не распространены, но это вопрос времени – трех-пяти лет. И уже сейчас надо подумать, как сделать так, чтобы это не привело к хаосу на дорогах. В Баку редко идет дождь, а снег в последние годы вообще почти не идет, что делает наш город идеальным для таких средств передвижения».