Без ущерба для экологии: появятся ли на освобожденных территориях «зеленые» отели?

Карабах обладает большим туристическим потенциалом и уже сейчас идет работа, связанная с созданием там гостиниц различных категорий. Многие эксперты уверены, что на освобожденных территориях необходимо делать ставку именно на «зеленые» отели, то есть дружественные к экологии.

Эколог Фикрет Джафаров напомнил о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о создании в Карабахе «зоны зеленой энергии». В умных городах и селах должно быть практически сведено к нулю отрицательное воздействие на окружающую среду–использование возобновляемой энергии, рациональное использование водных ресурсов, в том числе повторное их использование и т.д.

«Мало кто из туристов захочет приехать в разрушенный Карабах, но возрожденный Карабах, где используют современные технологии и бережно относятся к природе, захотят посетить многие. У Азербайджана есть уникальная возможность восстановить чистую экологическую среду, потому что в той зоне не было сельского хозяйства и промышленности»,– сказал эколог #.

Создать эко-отели в Карабахе, по его мнению, будет несложно, на сегодня технологии уже отработаны. На первый взгляд это дорогие технологии, но они себя окупают.

По оценкам Агентства по альтернативной энергетике Карабах сегодня имеет огромный потенциал солнечной и ветровой энергии, и ее нужно использовать. А вот строить малые ГЭС, по словам Джафарова, не стоит. Реки Карабаха уникальны, эти горные реки имеют большую разницу в водности в разное время года, и создание там ГЭС может нанести ущерб водному режиму, руслу рек, биоразнообразию.

«Пока ведутся работы по очистке освобожденных территорий от мин, говорить о строительстве большого количества отелей преждевременно», – сказал # председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев.

Но безопасную часть Карабаха уже посещают различные высокопоставленные гости, журналисты, и для них нужно строить объекты размещения. По его мнению, сначала нужно строить простые небольшие гостиницы. А несколько позднее, когда территория начнет обживаться, поднять вопрос о строительстве «зеленых» гостиниц, согласовав этот вопрос с Минэкологии. Агаев считает, что в освобожденных районах нужно не менее 20-30 гостиниц с количеством мест от 20 до 50.

Глава Ассоциации отелей и ресторанов, исполнительный директор Ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дюбенди в беседе с # отметил, что в Карабахе нужно строить эко-отели, ведь в этой зоне на экологичности делается особый акцент.

«Я вижу данный регион центром экологического туризма, так как он располагает широкими природными ресурсами, которые должны быть умело использованы для создания тех или иных экотуристических продуктов, и является образцом национального состояния, что также входит в концепт экотуризма. Экотуризм — не только защита природы, но и умелое использование национального состояния, фольклора, архитектуры, археологических находок», –говорит эксперт.

Однако «зеленые» отели должны развиваться не только там, но и по всей стране. Помимо отелей должны быть «зеленые» кемпинги, глемпинги (большая комфортная палатка, отвечающая всем экотребованиям), центры для туристов, гостевые дома и даже частные сельские дома можно привести в соответствие с экологическими нормами. В будущем их можно будет включать в маркетинговые сети, каналы продаж и позиционировать их как часть экологических туров.

В мире уже давно существуют такие тренды, и есть общественные объединения, ассоциации, которые продвигают их по всему миру.

Это целый концепт, который предполагает минимизацию использования химических веществ, скажем, для стирки, уборки, и замена их на более экологичные продукты; использование альтернативной энергетики; правильное управление отходами и т.д. Такая философия влияет и на постояльцев, понимающих, с какой целью они остановили свой выбор на «зеленом» отеле.

По словам Дубенди, пока отелей, которые бы претворяли такой концепт, в республике нет. Но с каждым годом туристов, которые желают быть вовлечены в экотуристическую деятельность, в том числе проживать в «зеленых» отелях и питаться в эко-ресторанах становится все больше. Это серьезный сегмент иностранных туристов, которых можно было бы привлечь в Азербайджан, но за неимением системы экотуристической деятельности, нет соответствующих средств размещения.

До пандемии был взят курс на расширение географии прибывающих в Азербайджан туристов, но как показывает статистика, по сравнению с соседней Грузией, мы отставали в плане привлечения туристов из Европы.

«Причина, конечно, не только в отсутствии экологических турпродуктов, но и в высокой стоимости авиа-билетов в нашу страну. Мы особо не смогли развить региональные аэропорты, имеющие статус международных. После пандемии нужно будет разработать механизмы для привлечения туристов из развитых стран Запада. Благодаря им повысится узнаваемость Азербайджана в странах Европы. В связи с освобождением оккупированных земель и с постоянными претензиями наших горе-соседей можно было бы привлекая туристов из высокоразвитых стран, стран, влияющих на мировые, региональные процессы информировать их об истинном положении дел, и пропагандировать нашу культуру, кухню, обычаи»,– говорит эксперт.

По его словам, Ассоциация экотуризма пропагандирует повышение экологической культуры и развитие экотуризма в стране, а Ассоциация отелей и ресторанов консолидирует сотрудников в сфере гостеприимства, защиту прав и интересов всей отрасли отелей, ресторанов, кафе, которая является движущей силой туристической мировой индустрии.

В рамках, стоящих перед этими организациями задач, изучается опыт международных организаций, продвигающих эко-тренды в туризме. С несколькими из них ведется переписка, в частности с международным обществом экотуризма, компанией Green key.

«Мы перенимаем их опыт сертификации и присвоения знаков отличия объектам, в частности отелям и ресторанам с целью повышения их экологической эффективности. Внедрение такой сертификации в Азербайджане позволит повысить заинтересованность объектов в том, чтобы они присоединялись к «зеленой» системе. К сожалению, пандемия негативно сказывается на процессе, но он идет»,– сказал Дюбенди.

В планах проведение в этом направлении широкомасштабной пропаганды совместно с международными организациями, а также с такими госструктурами, как Госагентство по туризму, Минэкологии и природных ресурсов, Госагентство по пищевой безопасности. Пока ведется исследовательская и методическая работа, но в скором будущем будут представлены конкретные предложения.