Без научных исследований и рекламы косметическая промышленность в стране развиваться не будет

Производство косметической продукции может приносить неплохой доход бюджету и способствовать открытию новых рабочих мест. В сегменте продаж декоративной косметики в связи с пандемией наметился спад, зато выросли продажи ходовых средств.

Производство такой продукции в разных странах регулируется в соответствие со стандартами, призванными обеспечить безопасность потребителей. К импорту косметических средств многие государства также предъявляют высокие требования, ведь от их качества может зависеть здоровье тех, кто ими пользуются.

В нашей стране подавляющее большинство косметической продукции завозится из-за рубежа. Но в последнее время стали открываться и местные, предприниматели высказывают заинтересованность в производстве косметики.

Так, резидент Парка высоких технологий Академии наук Азербайджана ООО «AZCOSMETICS GROUP» будет производить краску для волос с использованием природных компонентов. Об этом Trend сказала директор ООО Улдуза Ханларова.

Планируется, что в дальнейшем будет налажено так же производство и экспорт кремов, содержащих нафталановое масло, шампуней, бальзамов, различных средств ухода.

Сейчас ведутся переговоры с компаниями по продаже оборудования и сырья и уже достигнуты определенные договоренности.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что с хорошей продукцией такого рода можно попробовать выйти на экспорт. Но надо учитывать, что сама сфера широкая и необходимо найти тот сегмент, который может быть интересен иностранному потребителю. Например, в России активно используют в косметологии алтайские травы, сибирские дары природы и это их изюминка, которая отличает их товар от других.

«Мы тоже можем занять свою нишу с новой косметической продукцией, в частности используя нафталан. Главное, подойти к делу с умом. Огромных вложений оно не потребует, но нужно будет выделить определенный процент средств на промоушн продукции. Этим делом должны заниматься в первую очередь молодые. Конечно, важно привлекать к работе женщин, ведь именно на прекрасный пол рассчитана большая часть такой продукции. Надо знать рынок, потребности и ожидания целевых групп»,– сказал Агаев.

По его словам, отечественная косметическая продукция может пользоваться спросом и среди местного населения, но тут важно сделать акцент не только на косметологии, но и на лечении.

«Не у всех есть возможность поехать в тот же Нафталан, и должно быть больше центров, где можно было бы принять лечебные ванны, не выезжая из своего города. У нас есть институт курортологии, который должен исследовать такие вопросы, но о его деятельности ничего не слышно»,– отметил эксперт.

С тем, что к этому вопросу должен подключиться институт курортологии согласен и председатель профсоюза санаторно-курортной системы, вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов.

Он рассказал, что на отечественном рынке имеется фирма, которая пару лет назад начала выпускать косметическую продукцию на основе нафталана.

«Я присутствовал на презентации, и спросил у представителей, есть ли международные лицензии и сертификаты на продукцию. Их, конечно, не оказалось, а это значит, что выход на международный рынок ей заказан. На Западе дотошно все проверяют. Вообще нет уверенности в том, что эта продукция безопасна, а если и безопасна, то есть ли от нее толк? Какого-то подтверждения клинических испытаний мне не предоставили. Такая информация должна быть в открытом доступе, это в интересах самого производителя»,– сказал он.

По его мнению, если правильно подойти к делу, то можно будет экспортировать продукцию с тем же нафталаном по всему миру. Да и не только с ним.

«Взять хотя бы в пример Израиль, который активно использует соль Мертвого моря. Он поставляет по всему миру и саму соль, и косметические средства ее содержащие. В Азербайджане есть соленые озера и можно было бы использовать эту соль в косметических целях, но никто этим не занимается. А должен, на мой взгляд, такими вопросами заниматься упомянутый институт курортологии, который существует уже давно. В период СССР учеными проводились в нем различные исследования. Сейчас о том, что там ведутся какие-то научные разработки, не слышно»,–сказал Исмаилов.

Пока не будет научных исследований, которые будут подтверждать безопасность и эффективность косметических средств, косметическая промышленность в стране развиваться не будет.

Эксперт подчеркнул, что потребители отдают предпочтение проверенным продуктам, и чтобы они выбрали что-то новое их надо убедить в том, что этот продукт лучше, предоставив доказательства.

«Помимо научных исследований, нужна и реклама, тогда продукция будет пользоваться спросом. В Азербайджане она будет востребована преимущественно в крупных городах, как в розничной торговле, так и в сфере услуг, речь о парикмахерских и салонах красоты. На Западе,– считает он,– товаром такого рода могут заинтересоваться, только если, как я сказал, будут на него все требуемые документы. Сначала обычно просят поставить небольшую пробную партию, и если она окажется востребованной, будут последующие закупки».

По мнению Исмаилова, если Азербайджан будет выпускать качественные косметические продукты, то года через два реклама уже будет не нужна, так как потребители будут сами ее рекламировать, оставляя в интернете положительные отзывы, и рекомендуя их родным и близким.