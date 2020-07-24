Без движения: грозит ли Азербайджану «пандемия ожирения»?

Медики давно говорят о том, что самоизоляция, связанная с карантинными мерами, неблагоприятно скажется как на психическом, так и на физическом здоровье многих людей.

Специалисты университета в Копенгагене опубликовали в издании Nature reviews статью, в которой заявили, что после пандемии коронавирусной инфекции и продолжительной самоизоляции миру может грозить эпидемия массового ожирения. Основные причины: доступность холодильника и еды при работе дома, увеличение количества бедных, ограниченность движения и одиночество, сопровождающееся неконтролируемым приемом пищи.

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, ассистент кафедры внутренних болезней Азербайджанского медицинского университета Вафа Алиева согласна с тем, что людей с избыточным весом и ожирением в мире в целом, и в нашей стране в частности, станет больше. Может увеличиться число страдающих от булимии.

«Те, кто раньше ходили за продуктами раз в три дня, сейчас отовариваются практически каждый день, так как приобретенное быстрее заканчивается. Люди стали налегать на сладкое, хлеб. В маркетах по вечерам почти не остается выпечки, хотя раньше она всегда лежала на прилавках.

Немало моих знакомых и пациентов в карантин прибавили в весе, а вот чтобы кто-то похудел за этот период, такого пока не наблюдала. Такие случаи, конечно есть, но они довольно редки», – сказала врач #.

По словам Алиевой, и раньше многие люди двигались недостаточно, но все же больше, чем в последние несколько месяцев. Сейчас не особо куда-то походишь, многие оказались лишенными привычного режима дня. Дети с марта учились онлайн, проводя немалую часть времени за компьютером, без физической активности.

«Конечно, можно делать физические упражнения и дома, но не у многих на это хватает силы воли. Женщины хотя бы тратят калории, занимаясь домашней работой, а многие мужчины больше сидят на диване, потому и лишний вес у них встречается чаще.

Не у всех поблизости есть парки. Народ и до этого не особо ходил на фитнес, в бассейн, а теперь и те, кто ходили, не могут это сделать, они давно закрыты. Море также пока недоступно.

Определенный процент граждан бегает по утрам или вечерам, но далеко не все делают это для здоровья, кому-то хочется во время пробежки найти собеседников. Они побегают немного, а потом останавливаются для разговора с кем-то, сказывается нехватка общения в самоизоляции», – говорит она.

По словам Алиевой, ожирение чревато опасными заболеваниями, в частности сахарным диабетом. Переедание и стрессы – это кратчайший путь к данному заболеванию, потому можно предположить, что после пандемии таких больных станет больше.

«Сейчас основная нагрузка на систему здравоохранения — пандемия коронавируса, и основная задача – справиться с ней. Но в будущем, – отмечает эксперт, – проблема лишнего веса граждан также может стать нагрузкой для медицины, потому нужны превентивные меры».

Необходимо, как подчеркивает врач, пропагандировать здоровый образ жизни, прежде всего через СМИ, нужно, чтобы люди осознали, что их здоровье – в их руках.

Заместитель Республиканского Центра Эндокринологии Бабек Салек заявил #, что серьезных поводов предполагать, что количество людей с ожирением в стране возрастет, нет. Но как будут обстоять дела, можно будет точно сказать только после окончания пандемии COVID-19.

«Нельзя сказать, что многие граждане только и делают, что сидят дома и едят с утра до ночи. Возможно, кто-то поправился на 2-5 кг, и у него появился лишний вес, но это еще не ожирение», – подчеркнул Салек.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что после пандемии коронавируса последует не только «пандемия ожирения», но и «пандемии» разводов и суицидов.

Но, по его словам, несмотря на то, что проблема лишнего веса коснется многих наших граждан, несколько месяцев просидевших дома, в Азербайджане она будет не такой острой, как, скажем, в Северной Америке.

Эксперт подчеркнул, что граждане и правда стали есть на карантине больше, но некоторым поправляться не дает стресс из-за непростой экономической ситуации в стране.

Тем не менее, Агаев отметил, что у многих азербайджанских мужчин на карантине вырос живот, как следствие переедания, а также частого употребления пива. Женщины же находятся в лучшей форме, так как больше следят за собой.

«Те, кто переехали на дачи, часто бегают по вечерам, таким образом поддерживая свою физическую форму. В городе это сейчас сделать более проблематично, но при желании вполне реально. Парки сейчас открыты, так что можно некоторое время из выделяемых ежедневно трех часов побегать там или заняться быстрой ходьбой. Двух часов, конечно, нередко не хватало на то, чтобы сделать покупки, пойти по своим делам, а потом еще и побегать. Но никто ведь не мешал и сейчас не мешает заниматься дома хотя бы просто физкультурой», – говорит Агаев.