В редакцию # обратился житель города Сумгайыт Роял Мустафаев, который утверждает, что ему не позволили войти в здание городской поликлиники №2. «Меня не пустили внутрь поликлиники, потребовав справку, доказывающую, что я сделал бустерную вакцинацию», — сказал нам Роял Мустафаев.

Мы решили выяснить, действительно ли в поликлинике №2 города Сумгайыт требуют от посетителей вакцинироваться бустерной дозой. Для получения ответа мы обратились в саму поликлинику, где сотрудница по имени Фидан (к сожалению, свою фамилию она нам так и не назвала), заявила, что вакцинация бустерной дозой является обязательной для всех.

В связи с чем доводим до сведения как читателей, так и работников органов здравоохранения, что действия сотрудников поликлиники №2 противоречит заявлениям Министерства здравоохранения, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана – TƏBİB. Как писали СМИ, согласно им, считается целесообразным, чтобы спустя 6 месяцев после первой полной вакцинации (1-я и 2-я дозы вакцины) лица, входящие в группу высокого риска (медработники, лица старше 60, больные аутоиммунными заболеваниями), вводили 3-ю дозу вакцины — бустер-дозу (усиливающую дозу).

А может, действительно вакцинация бустерной дозой является обязательной для всех граждан страны? Для получения ответа мы обратились в TƏBİB, в подчинении которого находятся все лечебные учреждения, находящиеся вне пределов Баку. Но как заявила нам глава пресс-службы Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана Эльнара Бахыш, вакцинация бустерной дозой проводится лишь на добровольной основе.

Вот и получается следующая картина: или TƏBİB не очень внятно донес свое решение до всех медицинских учреждений, или же руководство этих самых учреждений самовольно трактуют решения TƏBİB и сами решают – пускать гражданина в поликлинику или нет.

Случай этот из ряда вон выходящий, из чего следует, что TƏBİB должен приструнить руководство поликлиник и больниц, которые считают себя вершителями судеб людей…

P.S. Загадка на логику для руководства TƏBİB и поликлиники: в этой же поликлинике делают бустерную дозу вакцинации. Но как Роял Мустафаев должен вакцинироваться бустерной дозой, если его не пускают в поликлинику, где делается эта самая бустерная доза? Ответ, наверное, есть у руководства. Надеемся, что есть…