На днях Министерством экономики в Кабинет Министров был представлен проект «Кодекса о конкуренции».

Кодекс о конкуренции был представлен президентом в Милли Меджлис еще в 2006 году. Хотя законопроект и был принят во 2 чтении, на обсуждение в 3 чтении он так и не был вынесен. Ожидается, что переработанный Кодекс, спустя 16 лет вновь будет вынесен на обсуждение в пленарном заседании Милли Меджлиса (https://astna.biz/ext/news/2022/5/free/eco-macroeco/ru/2539.htm).

Как заявил # экономист Азер Мехтиев, принятие «Кодекса о конкуренции» не будет иметь никакого смысла. «Этот кодекс не будет работать до тех пор, пока не вступит в силу закон «О декларировании доходов и имущества». Можно принять десятки хороших законов, но в условиях монополизма, установленного чиновниками, честной конкуренции быть не может», — считает экономист.

Депутат Милли Меджлиса, председатель партии «Великое созидание» Фазиль Мустафа согласен с мнением Азера Мехтиева. «Действительно без вступления в силу закона «О декларировании доходов и имущества» «Кодекс о конкуренции» работать не будет. Но, несмотря на наши старания, мы не можем способствовать вступлению в силу этого закона. Потому что это невыгодно чиновникам, которые контролируют весь рынок», — сказал депутат.

По мнению депутата Агиля Аббаса, парламент Азербайджана не обладает полномочиями контроля над исполнением закона. «Поэтому мне трудно сказать, будет ли толк от принятия «Кодекса о конкуренции».

А что касается закона «О декларировании доходов и имущества», то он действительно до сих пор не вступил в силу. Я готов поднять этот вопрос в Милли Меджлисе», — пообещал Агиль Аббас.

Ну что же будем надеяться, что депутат сдержит свое слово.