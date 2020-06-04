Беспорядки в США: Взгляд с места событий

Уже не менее 11 погибших, несколько тысяч арестованы. Таковы на момент написания материала последствия тех волн беспорядков, которые захлестнули США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Сообщается, что гибель стала результатом жесткого полицейского задержания. Инцидент произошел в Миннеаполисе, штат Миннесота, где и начались массовые протесты.

После случившегося полицейские утверждали, что Флойд оказывал сопротивление при задержании. Однако позднее в Сети было опубликовано видео, доказывающее обратное. На кадрах видно, как четверо стражей порядка повалили мужчину на землю, а один из них, белый полицейский, наступил ему коленом на шею. При этом задержанный жаловался на невозможность дышать, после чего потерял сознание. Позднее он скончался в реанимации от асфиксии.

Участвовавшие в случившемся полицейские были уволены, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Издалека кажется, что события, связанные со смертью Флойда, не такие уж и ординарные для США. Все знают, что афроамериканская часть тамошнего общества весьма болезненно относится к такого рода трагическим случаям, но чтобы это выливалось в столь массовые беспорядки в десятках городов…

О причинах произошедшего пишут и говорят разное. Например, Wikipedia сообщает, что погибший Флойд как минимум 5 раз отбывал тюремные сроки различной продолжительности. В 2014 году, после 5-летнего пребывания в тюрьме за вооруженное ограбление, Флойд переехал из Техаса в Миннесоту и более к ответственности не привлекался.

А про полицейского Дерека Шовина, прижимавшего шею Флойда к земле коленом, там же сказано, что до этого он трижды открывал огонь по людям, однажды убив человека.

Интересно, каковы последствия происходящего для обычных американцев, которые в протестах не участвуют? И не могут ли как-то использовать эти события в своих целях основные кандидаты в президенты?

Своим взглядом на происходящее в Штатах поделилась с # жительница Лос-Анджелеса Юлия Энгель:

— Пишу под рев полицейских сирен и грохот полицейских вертолетов, кружащих над городом. Начну с того, что не встречала никого — не важно, какого цвета кожи, уровня образования, происхождения и достатка, — кто не потрясен и не шокирован до глубины души фактом ужасающего произвола, учиненного негодяем в полицейской форме, опьяненного властью, а также его четырех коллег, которые ему помогали, или просто безучастно стояли рядом, пока он давил коленом беззащитного человека, молящего о пощаде. Флойд уже был в наручниках, не оказывал сопротивления, да еще и был придавлен двумя другими полицейскими. Никакого оправдания и никакого снисхождения этому мерзавцу.

Флойд был арестован по подозрению в даче фальшивой купюры в $20 кассиру в магазине. Не знаю, правда ли это, но это был глубоко религиозный человек, который работал с молодежью в Хьюстоне, в Техасе, откуда перебрался в Миннеаполис, Миннесоту. Есть его видео, в котором он призывает молодежь отвернуться от насилия, вернуться в лоно религии, и продуктивной жизни в обществе.

Мирно протестовать против подобного убийства — это право каждого американца, гарантированное Конституцией, но, к сожалению, протесты переросли в массовые беспорядки, насилие, погромы, поджоги, массовое мародерство, избиения и убийства. Вернее, убийство Флойда было цинично использовано организованными группами анархистов, Антифа, экстремистским крылом движения BLM — Black Lives Matter, для создания хаоса и анархии. Также возмущения добавили смерть Брионны Тэйлор, погибшей в перестрелке ее бойфренда с полицией в Кентукки в марте, и Амада Арбери, застреленного белыми отцом и сыном в Джорджии в мае (тоже попало на видео).

Часть Америки до сих находится в карантине и изоляции, и, что интересно, именно в таких штатах массовый беспредел и мародерство достигли просто революционных масштабов. Очень важно отметить, что абсолютное большинство штатов и городов, подвергшихся наибольшим разрушениям — это традиционные анклавы Демократической партии. Именно в этих штатах губернаторы и мэры отказались призвать Национальную Гвардию, и отказывались даже вводить комендантский час, пока погромы не приняли просто ужасающие масштабы.

Также, жесткий карантин был введен именно в этих демократических или «голубых» штатах (по цвету демократов). Традиционно республиканские штаты «красные» — вот там карантин был или намного мягче, или вообще даже не объявлялся, хотя количество заболевших и умерших в них неизмеримо меньше, чем в традиционно «голубых» штатах.

В этих демократических анклавах выпустили огромное количество заключенных под эгидой эпидемии, типа, тюрьмы переполнены. Это притом, что в тюрьму отправили мать троих детей за то, что она открыла свою парикмахерскую во время карантина.

Кстати, мы еще в карантине, но, судя по всему, на погромщиков он не распространяется. Карантинная фрустрация, несомненно, была одной из причин такого взрыва злобы и негативных эмоций, которые привели к разрушениям во многих городах.

Погромы, без сомнений, были организованы, проспонсированы и скоординированы. Антифа — это одна из направляющих сил беспредела. Были найдены автобусы, наполненные оружием, битами, металлическими трубами, были замечены бойцы с наушниками-ракушками спецсвязи. Трамп объявил расследование по организации беспорядков и объявлению Антифа террористической организацией. Непонятно, почему это заняло столько времени. Антифа — это милитаризированное крыло демократической партии, наподобие гитлеровских штурмовиков, коричневые рубашки. Только они одеты во все черное, с черными масками, закрывающими лицо, наподобие боевиков ХАМАС. Антифа — в основном, это белые молодые американцы из среднего класса и богатых семей, увлеченные идеями социализма и анархии.

Задача Антифа — превращение любых мирных протестов в хаос, насилие, погромы, уничтожение собственности, разгромы магазинов, поджоги, нападение на протестующих из оппозиции, нанесение жестоких побоев или запугивание. Много случаев, когда мирные протестующие скручивали погромщиков и сдавали их полиции.

Следующая категория — мародеры-оппортунисты, которые, пользуясь случаем, выдвинулись на массовое разграбление магазинов, разбивая витрины, сгребая охапками одежду, предметы роскоши, телевизоры, мобильные телефоны, все, что только можно унести. Набивали багажники машин. В Лос-Анджелесе, наконец-то арестовали кавалькаду мародеров из 18 внедорожников, набитых награбленным под крышу.

Конечно, ничто так не успокаивает боль «системного» расизма и социального неравенства, как 5 сумок Luis Vuitton…

Призывы Трампа навести порядок вызвали привычный шквал критики в его адрес. Мэйнстримовая пресса, ненавидящая Трампа, яростно защищает погромщиков, которые изображаются мирными протестующими, с которыми «зверски расправляется» полиция.

Меж тем, тысячи мелких бизнесов, стоявших на грани разорения из-за карантина, были добиты протестами, теперь уже не только финансово, но и физически.

Трамп неоднократно призывал губернаторов штатов действовать быстро и решительно, чтобы прекратить погромы и хаос и восстановить закон и порядок. Губернаторы отказывались, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля.

Полиция убивает намного больше белых и латиноамериканцев, чем афроамериканцев, но это прессу не волнует. Например, в том же Миннеаполисе, полицейский сомалийского происхождения застрелил белую женщину, которая и вызвала полицию к дерущимся соседям, и никаких беспорядков. Миннеаполис даже не вздрогнул.

От насилия в гетто, и бедных районах страдают в первую очередь сами афроамериканцы, но демократы и пресса убеждают их, что они жертвы «системного расизма» и векового гнета и насилия со стороны белых.

По статистике 2018 года, афроамериканцы, составляя 13% населения США, совершили 53% убийств и 60% ограблений.

Конечно, в полиции есть «гнилые яблоки», и их нужно вычищать. Полицейское насилие — это единичные случаи, а не массовое явление, и в большинстве своем полиция делает то, что должна делать — полицейские ежедневно рискуют своей жизнью ради нас. Убийца Джорджа Флойда и его подельники должны быть наказаны по всей строгости закона, и будут наказаны.

Единственный телеканал с альтернативной точкой зрения, не поливающий Трампа грязью 24 часа в сутки — это FOX News. На нем можно увидеть и услышать взвешенные репортажи, которые не напоминают советские новости, или программу «Время».

Кандидат в президенты Джо Байден, естественно, использует протесты, чтобы обвинить Трампа в несостоятельности, диктаторских тенденциях, расизме, разжигании «праведного гнева» протестующих некорректными высказываниями, обвинениями в жестоком обращении с протестующими, (слезоточивый газ и резиновые пули) в преддверии официальной номинации кандидатом в президенты от Демократической партии. Байден планирует почтить своим присутствием похороны Джорджа Флойда.

Во всех городах, в которых бушуют протесты и погромы, введен комендантский час. У нас он начинается в 6 часов вечера и до 6 часов утра. В 5 часов на все мобильные телефоны отправляется СМС-сообщение с сиреной, напоминающее о наступлении комендантского часа с требованием быть дома в 6 часов. В конце сообщения — просьба подтвердить получение, ответив ДА на СМС.

Законопослушные люди, если ходят на работу (нельзя забывать, что у нас еще жесткий карантин для всех, кроме погромщиков) спешат домой до наступления «часа», и смотрят новости под вой сирен и тарахтение полицейских вертолетов.

Напротив моего дома вчера ночью была разгромлена аптека-супермаркет, кавалькады полицейских машин с сиренами, несущиеся на очередной беспредел — это уже часть пейзажа. Выстрелы и взрывы тоже слышны, но нечасто.

Я думаю, что все это только добавляет очков Трампу, который будет переизбран с огромным преимуществом в ноябре, и остановить его смогут только массовые махинации с избирательными бюллетенями, которые будут иметь место в огромных количествах в «голубых» штатах.