Курск подвергся атаке беспилотника в ночь на 27 августа. Дрон врезался в жилой многоэтажный дом на улице Карла Маркса, в результате в ряде квартир были выбиты стекла, сообщил губернатор Александр Старовойт.

«Возгораний не произошло, никто из жителей не пострадал», — отметил он. Также, по словам Старовойта, взрывной волной выбило стекла в корпусе Курского аграрного университета. Власти оценивают ущерб, чтобы заняться восстановлением испорченного имущества.

Ранее в воскресенье Минобороны России заявило, что Украина атаковала дронами Курскую и Брянскую области. В ведомстве уточнили, что это были беспилотники самолетного типа — их сбили средствами ПВО. О повреждениях и жертвах не сообщалось.

25 августа в Курской области подверглись атаке сразу несколько сел. В деревне Елизаветовка пострадали два человека, один из них впоследствии скончался в больнице. Был поврежден магазин.

В Старой Николаевке снаряд попал в жилой дом, также было нарушено электроснабжение. Минометному обстрелу подверглось и село Волфино. Всего было зафиксировано пять прилетов. Обошлось без пострадавших и разрушений. Кроме того, под обстрелом оказался поселок Краснооктябрьский, здесь было нарушено электроснабжение.

Одной из самых резонансных августовских атак в Курске стал удар по железнодорожному вокзалу 20 августа. В результате пострадали пять человек, произошел пожар. Были повреждены крыша, фасад, зал ожидания, пешеходный тоннель и одна из платформ.

В момент атаки дрона внутри здания вокзала находились около 50 человек, они были оперативно эвакуированы, поэтому жертв удалось избежать. Пятеро человек получили легкие осколочные ранения. Из них двое отказались от медицинской помощи, троих осмотрели и отправили домой. (moscowtimes.ru)