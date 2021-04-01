Бесконечный футбольный позор: нам до Армении, как до Луны

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АFFА) направит обращение в Международную федерацию футбола (FİFA) в связи с провокацией армян на матче с Румынией. Об этом говорится в заявлении АFFА на странице в Facebook. «АFFА в соответствующем порядке направит обращение в FİFA в связи с вывешиванием так называемого «флага» сепаратистского режима на трибунах стадиона во время матча между Арменией и Румынией в рамках отборочного тура Чемпионата мира по футболу, который состоится в Катаре в 2022 году», — говорится в сообщении AFFA.

Безусловно, FİFA должна отреагировать на эту провокацию армянской стороны и наказать ее крупным денежным штрафом. Но для меня лично не менее оскорбительным, чем вывешивание тряпки, которую армяне именуют «флагом» карабахских сепаратистов, является то, во что превращен отечественный футбол. Скорее даже второе более оскорбительно. Ибо, за первое обязательно понесут наказание все виновные, а за второе никто не наказан на протяжении уже очень долгого времени.

Счет, как говорится, на табло. Сборная Азербайджана занимает последнее место в своей отборочной группе, она не набрала ни одного очка после трех игр. А сборная Армении идет в своей отборочной группе на первом месте. Команда, которую тренирует испанец Хоакин Капаррос, одержала три победы в трех матчах: над Лихтенштейном (1:0), Исландией (2:0) и Румынией (3:2). Второе место занимает Северная Македония, у которой также шесть очков, но преимущество перед немцами по разнице мячей.

То есть, армянская сборная опережает сборную Германии, а Азербайджан стоит ниже Люксембурга. Что еще должно произойти, чтобы руководство АФФА в полном составе было послано в пешее путешествие? Кому еще Азербайджан должен проиграть? Вроде уже и некому. Причем, проигрывают же и молодежная, и юношеская сборные! И именно из этих пораженцев и лузеров потом формируется основная сборная.

И нет ничего удивительного в том, что в ее составе нет ни одного игрока даже среднего по европейским меркам уровня. Вы посмотрите только, во что превращен чемпионат страны! Его честнее будет называть чемпионатом Баку, с участием команд «Сумгайыт» и «Габала». Агдамский «Карабах» не в счет, он все равно тренируется и выступает в Баку. Где команды из Гянджи, Шамкира, Нахчывана, Лянкарана, Гусара Губы, Ширвана и других городов республики? Почему там не развивают футбол, почему эти города не превратились в кузницу кадров для сборной?

Ответ прост — потому, что всю эту работу провалила АFFА. С 2008 года президентом футбольных федераций регионов является Искендер Джавадов, весьма посредственный по меркам СССР футболист, которого в Азербайджане наградили всем, чем только можно и именуют не иначе, как «легендой». Так вот чиновник и спортивный функционер из этой «легенды» получился еще более слабый, чем футболист. Ибо, именно Джавадов был обязан лоббировать развитие футбола в регионах республики, выявлять там таланты, помогать созданию футбольных команд. Он все это провалил. Иначе и не назовешь ситуацию, при которой в Премьер-лиге нет команды из второго по величине города Азербайджана.

И это при том, что формально у нас имеются Нахчыванская региональная федерация футбола, Карабахская региональная федерация футбола, Южная региональная федерация футбола, Северо-Западная региональная федерация футбола, Гянджинская региональная федерация футбола. Где же тогда команды из всех этих регионов в Премьер-лиге? Их нет. И иначе, чем провалом в работе президента футбольных федераций регионов, эту ситуацию и не назовешь.

Но, ясное дело, дело далеко не только в Джавадове. Есть такой прекрасный господин — Эльхан Мамедов. С января 2020 года он является исполнительным вице-президентом АFFА. При этом, еще в июле 2007 года он занял пост генерального секретаря АFFА. Имеет ли он какое-то отношение к футболу? Никакого. Он работал помощником контролера логистических операций в Baku Investment Ltd. После окончания Американского Inter Continental University работал заместителем директора в бизнес-центре Натаван, а затем управляющим директором в компаниях Natavan и Baku Investment Ltd.

Тем не менее, уже почти 14 лет этот человек «рулит» футбольным хозяйством. За это время количество команд в Премьер-лиге сократилось с 12 до 8, а сборная Азербайджана регулярно терпит унизительные поражения, традиционно борясь за предпоследнее место в отборочной группе. Ровно такую же ответственность за провал отечественного футбола несет и Ровнаг Абдуллаев, возглавляющий АFFА с 2008 года. Это также бесконечно далекий от понимания футбольной философии персонаж, совершенно не ощущающий угрызений совести в связи с привычными уже позорными поражениями сборной. Так что, даже как-то логично, что в итоге, у нашей сборной — последнее место и ноль очков. Логично, но позорно. И конца-края этому позору, при нынешних руководителях Федерации, не видно.