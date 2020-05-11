Бесконечные инциденты: что мешает определить границы?

Очередной крайне неприятный инцидент случился между постсоветскими соседями. На границе Кыргызстана и Таджикистана 8 мая произошла перестрелка, в которой участвовали от 60 до 80 человек. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источники в силовых структурах двух стран.

Порядка 30-40 граждан Киргизии и 30-40 граждан Таджикистана начали забрасывать друг друга камнями, затем в ход пошло оружие, говорится в сообщении.

Конфликт начался в местности Чек Баткенской области на юге Кыргызстана. В результате перестрелки есть раненые с обеих сторон. В Кыргызстане сообщили о ранении трех киргизских пограничников, в том числе начальника погранзаставы, в то время как Таджикистан зафиксировал двух пострадавших со своей стороны. При этом стороны возлагают друг на друга ответственность за случившееся.

Источник в силовых структурах Кыргызстана заявил, что таджикские пограничники применили РПГ и автоматы Калашникова и выразил мнение, что «удар был спланирован». Однако таджикская сторона утверждает, что по ее безоружным гражданам открыли огонь киргизские пограничники.

Конфликт произошел из-за использования земли на неописанном участке совместной границы. В пресс-службе погранслужбы Кыргызстана заявили, что «данный участок является неописанным, но фактически использовался киргизской стороной».

В то же время Таджикистан заявляет, что конфликт вспыхнул из-за «самовольного захвата гражданами Кыргызстана 4 га земли, которые в соответствии с нормативно-правовыми документами относятся к Таджикистану», а «киргизские пограничники вместо того, чтобы предотвратить конфликт, открыли огонь по безоружным гражданам Таджикистана».

На следующий день послу Таджикистана в Бишкеке Назирмаду Ализоде была вручена нота протеста в связи с вооруженным конфликтом на границе двух стран, сообщила пресс-служба МИД Киргизии.

Там заявляют, что нота вручена из-за обстрела военнослужащих Киргизии из автоматов, подствольных гранатометов и группового минометного оружия. МИД выразил обеспокоенность «провокационными действиями военнослужащих и граждан Таджикистана». Бишкек возложил всю ответственность за обострение ситуации на таджикистанскую сторону и потребовал наказать ответственных лиц.

В это же время в Душанбе в МИД был вызван посол КР в Таджикистане Жаныш Рустенбеков. Ему вручили ноту протеста из-за «провокационных действий граждан и военнослужащих Кыргызстана, приведших к вооруженному инциденту». «До его сведения было доведено, что причиной указанного инцидента стал целенаправленный выстрел из огнестрельного оружия, произведенный гражданином Кыргызской Республики, а также последовавшие действия пограничников Кыргызстана, вынудившие пограничные подразделения Таджикистана принять ответные меры», — говорится в пресс-релизе. Как отмечается, в ходе беседы вся ответственность за обострение ситуации в приграничных районах была возложена на кыргызскую сторону.

После этого, как сообщает ASIA-Plus, Таджикистан и Кыргызстан начали переговоры между представителями органов государственной власти и пограничных ведомств с целью нормализации обстановки на приграничных территориях.

Между вице-премьером Кыргызстана Акрамом Мадумаровым и вице-премьером Таджикистана Азимом Иброхимом состоялся телефонный разговор, они обсудили вопросы, связанные с принятием совместных мер по предотвращению обострения ситуации на приграничных участках республик.

Как сообщает Avesta.tj, представители власти дали указания и поручения правоохранительным органам и местным органам власти по усилению мер безопасности и поддержанию общественного порядка в Баткентской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана.

Сразу после этого произошел телефонный разговор между начальниками штабов пограничных войск Таджикистана и Кыргызстана. Военные договорились об отводе дополнительных сил, стянутых к месту инцидента.

Также назначена дата встречи сторон для урегулирования последствий инцидента на границе. Руководители областных администраций, территориальных силовых структур и правоохранительных органов Таджикистана и Кыргызстана встретятся в ближайшее время.

Все эти меры и решения, конечно, понятны – без них не обойтись. Но вопрос-то в другом. О подобных недоразумениях на границах двух этих республик приходится слышать десятилетиями. И кровь там льется не в первый раз, так что и недоразумениями эти стычки называть трудно. Интересно другое – почему подобное может происходить бесконечно долго, аж с 90-х? Что мешает сторонам создать совместную комиссию по делимитации и демаркации, и в течение пусть даже нескольких лет, но договориться раз и навсегда – и провести четкую линию границы? Совершенно непонятно.