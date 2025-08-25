Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны конфликта в Украине должны сами определить дату встречи руководителей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Решение — за ними», — ответил он на вопрос о сроках в ходе встречи с коллегой из Южной Кореи Ли Чжэ Меном.

По словам американского лидера, он сможет принять участие в переговорах и «закрыть эту сделку» только после отдельного двухстороннего саммита президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Трамп при этом подчеркнул, что не может дать гарантии того, что встреча двух лидеров действительно состоится, но отметил, что обе стороны настаивают на его присутствии на потенциальном саммите.