Завтра в Тегеране состоится встреча министров иностранных дел в формате «3+3».

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Завтра в Тегеране планируется провести встречу в формате «3+3». Подробности пока не известны. Дополнительная информация будет предоставлена в скором времени», — сказал он.

Отметим, что Министерство иностранных дел Армении также дало согласие принять участие в этой встрече.

На встрече, проходящей на уровне министров иностранных дел, будут обсуждаться актуальные вопросы Южного Кавказа и развитие регионального сотрудничества (политического, экономического, безопасности, транзита, энергетики и т.д.).

Одной из основных целей встречи, проводимой в формате «3+3», является решение региональных проблем без участия стран вне региона и с участием стран региона, а также осуществление мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Следует отметить, что первая встреча в формате «3+3» прошла в прошлом году в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел без участия Грузии.(Trend)