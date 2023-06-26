Посольство Азербайджана в Берлине организовало торжественное мероприятие в честь нашей спортивной делегации участвовавшей на XVI Специальных Олимпийских Играх, сообщает #.

Всемирные Специальные Олимпийские Игры прошли в этом году в немецкой столице с 17 по 25 июня.

Стоит отметить, что на самом деле немногие знают о данной олимпиаде, а она заслуживает значительно большей осведомленности и внимания общественности. Что же такое Special Olympics World Games?

Специальная Олимпиада это масштабное олимпийское мероприятие, в котором участвуют люди с интеллектуальными и множественными нарушениями. Данная олимпиада организовывается главным образом Специальным Олимпийским движением (Special Olympics International), официально признанным Международным Олимпийским Комитетом и являющимся единственным спортивным движением наряду с Олимпийскими играми, которому разрешено носить название «Olympics.»

Более 5 миллионов людей в 174 странах занимаются спортом под эгидой данного движения. В отличие от Паралимпиады, в рамках Специальной Олимпиады могут тренироваться и соревноваться все люди с интеллектуальными (что является необходимым условием) или множественными нарушениями, кроме того Специальная Олимпиада не поощряет соревновательный аспект как Паралимпиада, а фокусируется на инклюзивность.

Общий состав азербайджанской делегации насчитывал 72 человека, включая спортсменов, а также представителей азербайджанского комитета специальных олимпийцев и учителей физической культуры. Наши спортсмены участвовали в следующих видах и категориях спорта: легкая атлетика, бадминтон, баскетбол (девушки), дзюдо, художественная гимнастика, гандбол (девушки), пауэрлифтинг (тяжелая атлетика), настольный теннис, плавание и волейбол (юноши).

Вечер в честь наших специальных спортсменов открыл посол Азербайджана в Германии Насими Агаев. Посол представил публике нашу делегацию спортсменов и трейнеров, рассказал об их достижениях в Берлине. Посол выразил особую радость от того, что имеет честь лично принимать наших специальных спортсменов уже во второй раз, так как Специальные Игры в 2015 году проходили в Лос Анджелесе, где господин Агаев в то время был генеральным консулом нашей страны.

С речью также выступил глава Комитета Специальной Олимпиады Азербайджана Шахин Алиев, проинформировав публику о работе комитета и подводя итоги нашего участия уже законченного проекта в Берлине.

В общей сложности 49 наших спортсменов выиграли 24 медали, из них 13 бронзовых, 5 серебряных и 6 золотых — блестящий результат, ставший еще одним достоянием нашего народа!

Гостей угощали блюдами азербайджанской и европейской кухни, особое удовольствие публика получила от традиционного жареного на углях мяса, которое готовилось непосредственно при всех во внутреннем дворике посольства, что еще больше способствовало непринужденной, летней атмосфере вечера. Порадовали гостей также и изысканное музыкальное сопровождение и прекрасная для берлинского июня солнечная и теплая погода.

Публика была невероятно горда нашими спортсменами, которые конечно же также испытывали гордость от своего участия, своих достижений, но еще и дополнительную, нескрываемую радость от внимания гостей, от искреннего общения в течение всего вечера и чувства единения с местными соотечественниками. В конце мероприятия, посол нашей страны лично поздравил каждого члена делегации, всем были торжественно вручены подарки.

Официальная церемония открытия специальных летних Олимпийских игр состоялась 17 июня на Олимпийском стадионе, а церемония закрытия — 25 июня у легендарных Бранденбургских ворот.

Фариз Гасымлы, специально для «Зеркало», Берлин