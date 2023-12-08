Российские спортсмены выступят на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК). Решение о допуске было принято на саммите организации, однако окончательно его утвердят лишь в марте 2024 года.

Спортсмены из России смогут выступить на Играх в Париже в нейтральном статусе, не используя государственную символику. Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В МОК подчеркнули, что на данный момент на Игры квалифицировались 11 спортсменов из России и Беларуси. (aif.ru)