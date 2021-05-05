Bentley Елизаветы II продали почти за £180 тыс.

Автомобиль Bentley Mulsanne, принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II, продан в Англии почти за £179,9 тыс.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник представитель автомобильного салона Bramley, расположенного вблизи города Гилфорд под Лондоном.

«Я могу подтвердить, что Bentley Mulsanne был продан иностранному коллекционеру за заявленную цену. Она составляла £179 850», — сказал собеседник агентства.

Автомобиль темно-зеленого цвета с восьмицилиндровым двигателем объемом 6,7 литра был выпущен специально для нужд Ее Величества. Как указывается на сайте салона, автомобиль использовался в течение всего двух лет, а его пробег составил 5 952 мили (9 578 км).

Как отметил представитель салона, именно на этом седане Елизавета II приехала в резиденцию премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона в 2012 году. Тогда кабинет министров впервые пригласил королеву на правительственное заседание в качестве подарка к бриллиантовому юбилею ее правления (60-летие восшествия на престол).

В 2014 году автомобиль, который никогда не был оснащен броневой защитой, был возвращен на завод Bentley. С него сняли некоторое оборудование, после чего он был готов к продаже.

В Великобритании подержанную Bentley Mulsanne 2013-2014 годов, на которой не ездила Ее Величество, можно найти за сумму от £65 тыс. до 77 тыс. (от 6,7 до 8 млн рублей).