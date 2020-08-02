Белый дом уточнил дату выборов президента США

Глава администрации Белого дома США Марк Медоуз назвал дату выборов после предложения президента Дональда Трампа об их переносе. Об этом сообщает Reuters.

«Мы проведем выборы третьего ноября, и президент победит», — сказал он.

30 июля Трамп допустил, что президентские выборы в стране было бы лучше отложить, чтобы не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой COVID-19. Он написал в Twitter, что при общем голосовании по почте в 2020 году могут состояться самые неточные и мошеннические выборы в истории.