Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге заявил, что администрация президента США не причастна к проводимой американской разведкой оценке потенциального риска для нацбезопасности, который представляло бы раскрытие данных, содержащиеся в изъятых при обыске в поместье экс-президента США Дональда документах, передает ТАСС.

«Белый дом не участвует в оценке ущерба, которую аппарат директора национальной разведки США собирается проводить в отношении этих документов», — сказал он, добавив, что это входит в компетенцию директора национальной разведки Штатов Эврил Хейнс.

Ранее The Washington Post сообщал, что Дональд Трамп несколько месяцев до обыска в его поместье Мар-а-Лаго конфликтовал с правоохранительными органами из-за их желания ознакомиться с его секретными документами.

Также сообщалось, что суд планирует удовлетворить просьбу Трампа о сторонней оценке изъятых документов.