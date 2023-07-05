Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Украина должна провести реформы и отвечать тем же стандартам НАТО, что и другие страны, прежде чем ее можно будет принять в альянс. Об этом сообщает ТАСС.

«И президент [США Джо Байден] говорил вновь и вновь: Украина должна будет провести реформы, чтобы соответствовать тем же самым стандартам, что и любые [другие] страны НАТО, прежде чем она сможет присоединиться [к альянсу]. Он заявлял, что, по его мнению, этого можно добиться, что Украина может добиться этого», — заявил Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что США по-прежнему привержены политике «открытых дверей» Североатлантического альянса.