Белорусскую авиакомпанию «Белавиа» отключили от международных систем взаиморасчетов для пассажирских и грузовых авиаперевозок. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщает белорусское онлайн-издание Zerkalo.io со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA). «Мы подтверждаем, что авиакомпания «Белавиа» была отстранена от участия в программе IATA по биллингу и расчетам (BSP) и системы расчетов по грузовым счетам (CASS)», — заявили изданию в IATA.

Система взаиморасчетов BSP упрощает процедуру оформления и продажи авиабилетов авиакомпаниями и агентами. По данным IATA, система охватывает более 370 авиакомпаний в 180 странах мира. Система CASS предназначена для проведения расчетов между авиакомпаниями и экспедиторами.

По словам представителей «Белавиа», белорусским пассажирам изменения заметны не будут, поскольку «все агентские договоры на территории Беларуси авиакомпанией заключены напрямую, соответственно, взаиморасчеты также производятся напрямую». В текущих условиях «Белавиа» планирует расширять сеть агентов за рубежом, работающих по прямым договорам, говорится в сообщении компании. (DW)