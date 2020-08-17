Беларуси предложили принять Председателя ОБСЕ с визитом

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направила правительству Беларуси официальное предложение принять с визитом действующего председателя организации, премьер-министра и министра иностранных дел Албании Эди Раму, а также главу МИД Швеции Анн Линде, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2021 году, для обсуждения сложившейся в Белоруссии ситуации. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ОБСЕ.

«Правительству Беларуси было направлено официальное предложение принять с визитом действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра, министра иностранных дел и по делам Европы Эди Раму и будущего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде для встречи с правительством и представителями оппозиции», — отмечается в заявлении. (ТАСС)