Беларусь: Власти медлят — вирус скачет

Не всем все-таки хочется понимать, что шутки со злосчастным вирусом могут закончиться очень плохо. Понятно, что никто ничего не может предсказать с гарантией, но перед глазами уже есть такие примеры как Италия, Испания, еще ряд государств Европы, Иран, Китай, США – и в каждой из этих стран от этого самого заболевания гибнут примерно по 500 человек ежедневно! Неужели этого мало для понимания того, что нужно предпринять все возможное, лишь бы не повторить этот ужасный опыт? Выясняется, что да. И один из таких примеров — Беларусь.

Ситуация с Covid-19 в Беларуси вызывает беспокойство у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), однако страна отказывается от карантина. На 12 апреля в Беларуси официально зафиксировано 2578 случаев заражения, передает TVNET.

Как заявил глава миссии ВОЗ Патрик О’Коннор по итогам пятидневного визита экспертов в страну, Беларусь входит в новую фазу эпидемии COVID-19.

Группа экспертов ВОЗ работала в Беларуси по приглашению правительства страны с 7 по 11 апреля. Они посетили учреждения здравоохранения в Минске и Минской области, а также в Витебске. По результатам миссии эксперты ВОЗ заявили, что сейчас руководство страны должно готовиться к худшим сценариям.

В последние дни Беларусь, отказавшаяся от карантина, демонстрирует наиболее высокие ежедневные темпы прироста заболевших коронавирусной инфекцией в регионе. Эпидемия в Беларуси перешла в более опасную фазу, заявил руководитель группы Патрик О’Коннор. Он настойчиво рекомендовал белорусским властям подготовить к применению планы чрезвычайных действий и подготовить больницы. Представители ВОЗ также рекомендовали отменить все массовые мероприятия, включая военный парад 9 мая.

А вот министерство обороны Беларуси тут же заявило, что «даже не рассматривает» возможность отмены или переноса парада.

Отличился и министр здравоохранения страны Владимир Караник, который после пресс-конференции экспертов ВОЗ, и вопреки их рекомендациям, заявил, что в Беларуси не надо вводить широкие карантинные меры, передает Радио Свобода. По его словам, «ограничительные меры не приведут к ликвидации заболевания».

С начала апреля в Беларуси, по официальным данным, число заразившихся увеличилось более чем в 10 раз. Подтверждены диагнозы у 2578 человек. Среди них несколько сотен медиков. Более 20 человек умерли. При этом сам президент Александр Лукашенко пока не прокомментировал выводы, представленные экспертами Всемирной организации здравоохранения.

И, по всей видимости, ощущая недостаточно серьезное отношение верхушки страны к происходящему, по-своему подыгрывать ей пытаются и зависимые СМИ. Как пишет газета «Салiдарнасць», белорусская пропаганда перещеголяла саму себя. Например, корреспондент проправительственного канала СТВ Григорий Азаренок рассказал телезрителям о том, что коронавирус — это биологическое оружие, и объяснил, кому оно выгодно. Сюжет завершается хвалебной речью в адрес Александра Лукашенко.

«За Беларусью сейчас следят во всем мире и завидуют, — заявил Азаренок. — Видят, что в мире есть лидер, которого не ломает невиданная информационная буря. Пришло время доказать, что Беларусь не истеричная барышня-подросток, закрывшая лицо под маской, а гордая республика-партизанка. Впереди юбилей победы. Встретим его достойно. Гнем свою линию!»

Сюжет тут же разлетелся по социальным сетям, и, судя по реакции пользователей, пропаганда вызвала обратный эффект. Людей возмущает то, что несет ведущий на СТВ. «Еще бы чуть-чуть и заплакал от гордости за президента или пригрозил ядерным ударом Западу», написал один из зрителей. А другой заявил, что, судя по поведению властей, Беларуси осталось совсем чуть-чуть, чтобы выглядеть как Туркменистан, где, как известно, под запретом само слово «коронавирус».

Напомним, еще совсем недавно, буквально на днях количество зараженных в Беларуси исчислялось парой-тройкой сотен, и вот уже две с половиной тысячи людей – очевидный скачок. А что завтра? Будет здорово, если по каким-то причинам эпидемия пойдет на спад. Но что если наоборот? Вот эта самая вариативность и непонятность поведения вируса и должны заставить Лукашенко и подобных ему действовать быстрее, пока потеряно не так много человеческих жизней.