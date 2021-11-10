Государственный пограничный комитет Беларуси заявил об эскалации напряженности на границе с Польшей, где находятся ближневосточные беженцы, отметив, что фиксируются попытки провокаций.

В понедельник Госпогранкомитет сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Беларуси с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное число женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.

«В настоящее время отмечается эскалация напряженности на белорусско-польской границе», — говорится в комментарии ведомства, поступившем в РИА Новости.

Подчеркивается, что «помимо отсутствия каких-либо конструктивных действий со стороны ЕС для разрешения ситуации и грубого нарушения взятых на себя международных обязательств в сфере прав человека, (белорусской стороной – ред.) фиксируются попытки провокаций, организованных польской стороной».