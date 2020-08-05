Беларусь меж двух огней

Обстановка в Беларуси за несколько дней до выборов президента не просто напряженная, она накаляется. И происходит это не только из-за внутренних событий, но и внешних.

История с арестом группы вагнеровцев обрастает новыми подробностями. Причем информация исходит не только из Москвы и Минска, но также из Киева. Три столицы задействованы в дипломатическом и военном хороводе с неясными перспективами окончания.

Выборы президента Беларуси на этот раз не просто внутреннее дело страны, но имеет вполне очевидное международное значение и такое же продолжение.

Мы не будем в нашем случае анализировать внутреннюю ситуацию в стране, это предмет отдельного рассмотрения. Остановимся на внешней части событий.

Цель Кремля понятна и очевидна — осуществить под любым предлогом аншлюс Беларуси. До этого такая цель ставилась в отношении Украины, но она не была реализована в полной мере. Пришлось ограничиться оккупацией Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

Неудача на украинском направлении сделала необходимость так называемой глубокой интеграции с Беларусью еще более важной задачей. И на ее осуществление брошены значительные ресурсы, в том числе и в виде злосчастных вагнеровцев, попавших как кур в ощип или во щи, кому как нравится.

Вполне возможно, что белорусские органы выявили задачу их и возможно других, которых направили в Минск ждать дальнейших указаний. Есть сведения, что на эту группу белорусское КГБ навела информация из Киева от Службы безопасности Украины (СБУ), которая давно отслеживает передвижение этих солдат удачи. Вполне возможно, что и другие засланные казачки тоже находятся под наблюдением и в нужное время их повяжут, как и предыдущих. В своем последнем выступлении с посланием стране белорусский президент четко заявил, что «поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг». «Мы их всех отловим». Косвенно это подтверждает киевское участие.

В Москве и Минске пишут, что между двумя президентами состоялся очень нелегкий разговор на повышенных тонах. Владимир Путин в ультимативной форме потребовал освободить вагнеровцев и возвратить их в Россию. Лукашенко отказался и от этого отношения двух стран еще больше накалились.

Разговор двух президентов был вынесен в публичную плоскость в послании стране. Лукашенко четко и твердо потребовал «прекратите врать и нести всякую писанину в средствах массовой информации».

«Билеты, купленные на Стамбул, — это легенда». «Но только я плохой географ, может быть, не понимаю: а чего в Африку лететь через Северный полюс? Ведь запросто можно было бы с Новороссийска, с Крыма, в конце концов. Махнул — и там, в Стамбуле». При этом Лукашенко забыл, что из Крыма можно полететь только в Россию. Хотя в данном случае это не столь важно.

В ответ на очевидные угрозы из Москвы началась переброска белорусских войск на границу с Россией. Вроде бы идут учения, призываются резервисты. На первый взгляд рутина, но в данной обстановке все это приобретает совершенно иной смысл.

Кроме того, начался первый этап оперативно-тактических учений с участием ВВС и войск ПВО, который продлится до 7 августа. Среди прочего, как сообщили в Минобороны, «вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ-5 выполнят задачи по прикрытию аэродромного участка дороги от действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп». Кому надо в Москве поймет цели учений и возможных действий после их окончания.

Генералы и адмиралы всегда готовятся к прошлой войне. Политологи и чиновники в российской власти не собираются выдумывать ничего нового и попытаются в Беларуси реализовать украинский сценарий. Неважно, что в Киеве он провалился, а вдруг в Минске получится. Ведь стратегическую цель аншлюса никто не отменял.

В то же время московские стратеги понимают, что в данный момент у оппозиции нет достаточных ресурсов для полноценного свержения Лукашенко. Возможные протесты, возникшие из-за массовых фальсификаций и подтасовок, он без раздумий подавит самым жестким способом, вплоть до стрельбы. Последняя может быть спровоцирована засланными вагнеровцами или другими дикими гусями в виде наемников, как это было в Киеве на Майдане.

Вполне возможно, что это в какой-то мере входит в московский план. Даже сохранивший власть Лукашенко значительно ослабеет. Подавление протестов окончательно разведет его с Западом и оставит один на один с Путиным. Поле для маневров у белорусского президента резко сузится, что и является элементом московского давления на него.

Предусматривается вариант, хоть и маловероятный, возможной победы оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Ее высказывания, а также других оппозиционеров свидетельствуют о том, что они либо пропитаны пророссийскими представлениями, либо боятся вызвать гнев Москвы. В Кремле считают, что с оппозиционерами у власти в Минске они справятся еще быстрее, чем с Лукашенко.

В конце концов, уже какой был антироссийский Никол Пашинян с товарищами, но во власти быстро сдулся и продолжает промосковский курс в чем-то еще более сильный, чем его предшественники. Есть большая вероятность, что с белорусскими оппозиционерами произойдет нечто подобное.

Настоящая прозападная оппозиция в Беларуси очень слаба и маргинализирована. Ее лидеры либо в тюрьмах, либо в эмиграции в европейских странах. Они не пользуются влиянием в стране и к тому же известны своими ссорами и выяснением отношений друг с другом. Политическое лицо Светланы Тихановской остается неопределенным, она избегает высказываться по такой тонкой теме, как отношения с Россией.

Если в случае победы оппозиционеры попытаются хоть как-то дистанцироваться от Москвы, то на этот случай заготовлен третий вариант — прямой военной агрессии. Конечно для спасения братского народа и по просьбе здоровых сил. Вариант Чехословакии 1968 года тоже может быть использован. И в Беларуси Кремль вполне может найти нормализаторов. Местного разлива Густава Гусака и Алоиза Индры.

Отметим, что последний вариант сопряжен с очень большими издержками. Ведь помощник американского президента по национальной безопасности О’Брайен в апреле текущего года четко предупредил секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о недопустимости агрессивных действий в отношении Украины и Беларуси. Тем не менее, милитаристская партия в Кремле и вокруг него считает такой риск допустимым. Ну, отключат Россию от системы банковских обменов SWIFT, даже обвалят цены на нефть и газ, наложат дополнительные санкции, накопленных средств, в Фонде национального благосостояния хватит на несколько лет, а там видно будет. Проживем под санкциями и отключениями как-нибудь, но стратегически важную страну из своей орбиты не отпустим.

Поражение Кремля в Беларуси немедленно отзовется в России. Есть основания считать, что уже в сентябре возможны серьезные протесты после обширных фальсификаций на местных выборах. И пример успешной оппозиции в Беларуси Путину и Ко. совершенно ни к чему.

Положение в Беларуси подобно туго натянутой тетиве лука. Куда полетит его стрела, очень скоро узнаем.