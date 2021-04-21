Беги ради тех, кто не может: Баку вновь поддержит Wings for Life World Run

Баку вновь присоединится к ежегодному уникальному забегу Wings for Life World Run. Забег стартует одновременно во всем мире 9 мая, в 15:00 по бакинскому времени.

Неизменным остается девиз марафона – «Беги ради тех, кто не может». Любой желающий может присоединиться к десяткам тысяч бегунов по всему миру и бежать за тех, кто не может, чтобы внести свой вклад в развитие исследований травм спинного мозга и изменить к лучшему жизни миллионов людей на планете. Участие в марафоне – платное, при этом какую сумму внести в это благое дело – каждый участник решает сам.

Все участники забега Wings for Life World Run становятся частью международного благотворительного проекта. Некоммерческий фонд Wings for Life направит 100% взносов на исследования и поиск лекарства от травм спинного мозга.

Как сообщили # в Red Bull Azerbaijan, в Баку марафон пройдет в формате бега с помощью мобильного приложения.

«Все, что нужно сделать, это загрузить мобильное приложение соревнования на свой телефон и начать забег с любой локации в день старта, разделив этот волнительный момент с бегунами по всему миру», — подчеркивают организаторы в Азербайджане.

Как и сам забег Wings for Life World Run, приложение идеально подходит для бегунов любого уровня, потому что здесь нет строгих и определенных дистанций. Не нужно бежать первым до финиша, а наоборот, — стараться оторваться от финишной черты, которая будет преследовать тебя в виде виртуального автомобиля-финиша (Catcher Car). Отсутствие финишной линии мотивирует бегунов на новые достижения. Так, с помощью калькулятора в специальном мобильном приложении, используемом для соревнований, любой участник может установить подходящую цель и посмотреть, насколько ему удастся приблизиться к ней.

При этом, как подчеркивают организаторы, очень важно, проходя регистрацию, указать город Баку, чтобы затем попасть в статистику бегунов и сборов от Азербайджана.

Ежегодно в день забега на территории Su Idman sarayi в Баку проходит развлекательное мероприятие с участием поклонников здорового образа жизни. Участники забега, известные спортсмены и общественные деятели собираются вместе для общего старта. Но в этом году, в связи с запретом на проведение массовых мероприятий из-за пандемии Сovid-19 в указанной локации при участии Baku Marathon Club участники соберутся лишь для совместного старта.

В этом году участниками Wings for Life World Run станут 75,000 бегунов со всего мира, которые уже прошли регистрацию на данный момент.

Участники забега могут присоединиться к виртуальной команде и бежать вместе с известными атлетами. К примеру, выбрать забег вместе со звездой австрийского хоккея Томасом Раффлем и ветераном немецкого футбола Вольфгангом «Ковальски» Майром. Для всех тех, кто зарегистрируется в команде Raffl/Kowalski до 21 апреля, есть шанс получить футболку с тематикой Wings for Life, разработанную Майром, которую носят Раффл и другие игроки EC Red Bull Salzburg.

В этом году всемирный одновременный благотворительный забег Wings for Life World Run пройдет уже в 8 раз. В 2020 году победитель всемирного забега смог пробежать 69,92 километра или 4 часа 12 минут, прежде чем его догнал catcher car. Каждый год в забеге самостоятельно или вместе в групповом забеге, участвуют спортсмены в креслах-колясках.