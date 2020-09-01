Бедным жителям Британии начнут платить по $170 за самоизоляцию

Власти Британии будут выплачивать по 130 фунтов стерлингов (около $170) малоимущим жителям королевства, которые не смогут работать из дома во время самоизоляции из-за коронавируса, сообщает РИА «Новости».

В настоящее время в Великобритании все, у кого проявились любые симптомы коронавируса, обязаны сдать тест на инфекцию и самоизолироваться на 10-14 дней.

«Сегодня мы запускаем нашу новую программу — будем платить за самоизоляцию. Мы хотим поддержать людей с низкими доходами в регионах с высоким распространением COVID-19, которым необходимо самоизолироваться», — заявил глава минздрава страны Мэтт Хэнкок.

Отмечается, что выплаты будут доступны также членам семьи заразившегося. На них полагается выплата в размере 182 фунтов (около $240).