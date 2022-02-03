Уличных торговцев в нашей стране очень много, но точную цифру не скажет никто. На импровизированных прилавках, а кто и с рук, торгуют всякой всячиной. Но чаще всего так реализуют сельскохозяйственную продукцию. Скажем, лимонами сейчас торгуют на каждом углу. Одни занимаются продажей овощей, зелени, фруктов из своего сада, другие перепродажей. Для многих – это единственный способ заработать какую-то, нередко небольшую, сумму денег. Уличную торговлю не зря считают одним из маркеров социального неблагополучия, ведь оная ярко свидетельствует о том, что с занятостью в республике дела обстоят печально. Крупных предприятий сейчас мало, существует жесткий возрастной ценз, пусть и неофициально, а жить на что-то надо. Вот и вертится кто как может.

В целом, граждане относятся к таким торговцам с пониманием, и им удобно купить все рядом с домом или по дороге. Но и закрывать глаза на минусы нельзя – те часто перекрывают тротуар, оставляют после себя кучи мусора.

Периодически полиция проводит рейды по выявлению таких нарушителей. Так, на днях сотрудниками Балакенского РОП в ходе проведенных мероприятий были выявлены продавцы, которые занимались розничной торговлей на тротуарах, создавая антисанитарную обстановку на улицах и препятствуя движению пешеходов. Все закончилось разъяснительной беседой и доведением до этих лиц того, что они могут осуществлять подобную деятельность только в специально отведенных местах.

Хорошо, если такие места есть, их хватает на всех и условия там позволяют заработать хотя бы столько же, сколько на улице. А что делать, если этого нет?

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш», представитель международной организации StreetNet International, занимающейся вопросами уличной и рыночной торговли, Джамаладдин Исмаилов подчеркнул, что сейчас многие зарабатывают за счет уличной торговли. Среди них большое количество пожилых женщин, которым сложно куда-то трудоустроиться.

«Некоторые за день продают все, что у них было, у других торговля идет не так бойко. Все зависит от места, где ведется продажа – чем оно оживленнее, тем больше вероятность хорошей выручки. Люди торгуют и при въезде и выезде в населенные пункты. Когда жители столицы возвращаются из регионов в город, они часто скупают овощи и фрукты у торговцев, стоящих вдоль дорог. Товар у них дешевле, чем в столичных продуктовых магазинах и они экологически чистые», – говорит Исмаилов.

По его словам, во всех городах, да и в селениях, должны быть определены места для уличных торговцев, и их следует нормально оборудовать. А не так, что принесли коробку, положили на пол и все. Это должно учитываться в плане развития городов.

«В других странах представителей уличных торговцев приглашают при разработке проекта городов, и они предлагают свои варианты того, где можно организовать места продаж для этой категории торговцев. У нас такого нет. Этим должны заниматься муниципалитеты. Нужно проделать по этому поводу большую работу, но, похоже, что, кроме нашей федерации, этим никто особо не занимается. Мы проводим беседы с представителями муниципалитетов, объясняя необходимость организации мест уличной торговли, и в ряде случаев теми предпринимаются соответствующие меры», – поделился он.

Исмаилов признает, что некоторые уличные торговцы нарушают санитарный порядок и мешают свободному передвижению пешеходов, с чем необходимо бороться.

«Торговля не должна иметь стихийный характер. Но штрафовать не стоит, нужно проводить разъяснительную работу, опять-таки, если предлагается альтернатива», –считает Исмаилов.

Как говорит эксперт, у нас нередко сначала что-то делают, а потом начинают думать о последствиях. Например, борются с уличной торговлей, зато располагают на первых этажах новостроек торговые объекты, в которых продают продукты питания. А это зачастую мешает жильцам, да и перед ними порой стоят горы пустых коробок, валяется мусор.

Что касается налогов, то, по мнению Исмаилова, уличные торговцы должны платить государству небольшую сумму, но зато эти люди будут считаться занятыми и потом смогут рассчитывать хотя бы на минимальную пенсию.