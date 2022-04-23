Футбольный клуб «Бавария» в субботу со счетом 3:1 обыграл дортмундскую «Боруссию» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Германии.

В составе «Баварии» забитыми мячами отметились Серж Гнабри (15-я минута), Роберт Левандовский (34) и Джамаль Мусиала (83). У «Боруссии» отличился Эмре Джан (52, с пенальти). На 30-й минуте встречи гол Гнабри был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

Благодаря этой победе «Бавария» набрала 75 очков в 31 матче и стала недосягаемой для «Боруссии», которая занимает второе место с 63 баллами после 31 игры. До конца чемпионата командам осталось провести еще три встречи. В случае трех побед «Боруссия» сможет набрать лишь 72 очка.

«Бавария» является самой титулованной командой чемпионата Германии, на ее счету теперь 32 чемпионских титула. Вторым по этому показателю является «Нюрнберг», победивший в турнире девять раз. «Нюрнберг» на данный момент выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Германии. Дортмундская «Боруссия» восемь раз становилась чемпионом.

«Бавария» также является рекордсменом по количеству побед в Кубке Германии (20) и суперкубке страны (девять). Шесть раз команда из Мюнхена выигрывала Лигу чемпионов (Кубок европейских чемпионов), дважды — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, один раз становилась победителем Кубка УЕФА.

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер в 11-й раз стал чемпионом Германии и вышел на единоличное первое место по этому показателю в истории. Немец обошел австрийца Давида Алабу (10 титулов), который летом 2021 года на правах свободного агента перешел в испанский «Реал» из «Баварии». Для Левандовского и Мануэля Нойера, также выступающих за «Баварию, это 10-е титулы чемпионов Германии в карьере.