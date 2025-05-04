Футболисты мюнхенской «Баварии» досрочно стали победителями чемпионата Германии сезона-2024/25.

Как передает ТАСС, в воскресенье идущий вторым «Байер» на выезде со счетом 2:2 сыграл вничью с «Фрайбургом» в 32-м туре чемпионата и лишился шансов обойти «Баварию» в турнирной таблице. «Бавария» за два тура до конца сезона имеет в активе 76 очков, «Байер» — 68.

Мюнхенцы выиграли чемпионат Германии в 34-й раз в истории, что является рекордом турнира. Второе место с девятью титулами занимает «Нюрнберг», третье — дортмундская «Боруссия», имеющая восемь побед. Победителем прошлого сезона чемпионата Германии стал «Байер», выигравший турнир впервые в истории.