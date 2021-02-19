«Бавария» может всем составом уйти на карантин

Мюнхенская «Бавария» в полном составе может уйти на карантин из-за случаев заражения коронавирусом, сообщает Sportschau.

По информации издания, в настоящее время органы здравоохранения проводят проверку, по итогам которой футболисты могут быть изолированы.

Ситуация может повлиять на подготовку команды к матчу чемпионата Германии против франкфуртского «Айнтрахта» (20 февраля) и встрече 1/8 финала с римским «Лацио» (23 февраля).

Ранее сообщалось, что тест нападающего «Баварии» Томаса Мюллера на коронавирус дал положительный результат. (Газета.Ру)