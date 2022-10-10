Каталонская «Барселона» намерена установить статую аргентинского нападающего Лионеля Месси, который большую часть карьеры провел в каталонской команде. Об этом рассказал президент клуба Жоан Лапорта.

«Мы построим статую Лео Месси за пределами «Камп Ноу». Решение принято», — приводит слова Лапорты Goal.

Месси проводит второй сезон во французском «ПСЖ», «Барселону» он покинул в 2021 году. В текущем сезоне Месси принял участие во всех девяти матчах команды в чемпионате Франции, забил пять мячей и отдал семь голевых передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Месси оценивается в €50 млн.

Месси является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с каталонским клубом он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».