«Барселона» почтила память Марадоны минутой молчания перед тренировкой

«Барселона» почтила память бывшего игрока команды и сборной Аргентины Диего Марадоны минутой молчания перед началом тренировки команды.

Экс-футболист, чемпион мира 1986 года скончался 25 ноября. За каталонский клуб он играл с 1982 по 1984 годы и выигрывал с ним Кубок Испании.

Кроме того, он известен благодаря выступлениям за «Бока Хуниорс» (1981 – 1982, 1995 – 1997) и «Наполи» (1984 – 1991).

Также он был тренером сборной Аргентины с 2008 по 2010 год.

В 1986 году, выступая за национальную команду на позиции нападающего, Марадона стал победителем чемпионата мира, проходившего в Мексике. Он был признан лучшим игроком того турнира. В частности, Марадона сделал дубль в матче со сборной Англии (2:1) в рамках 1/4 финала ЧМ-1986. Результативные действия нападающего в той игре впоследствии стали известны как «Рука Бога» и «Гол столетия».

Также Марадона дважды выиграл чемпионат Италии в составе «Наполи». (sports.ru)