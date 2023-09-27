Посольство США в Азербайджане почтит минутой молчания память павших в ходе Отечественной войны шехидов.
Как передает #, об этом говорится в публикации посольства в социальной сети «Х».
Посольство также выразило соболезнование семьям погибших.
«Соединенные Штаты привержены делу обеспечения мирного и процветающего будущего региона Южного Кавказа», — говорится в публикации.
Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти шехидов, павших в Отечественной войне, начавшейся для предотвращения военных провокаций и военной активности Армении против Азербайджана, обеспечения безопасности мирного населения.
День памяти отмечается в Азербайджане уже третий год.