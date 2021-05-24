«Барселоне» интересен вариант с приглашением Микеля Артеты, который сейчас работает в «Арсенале», на пост главного тренера.

Marca пишет, что испанца могут пригласить в «Барсу», если Роналд Куман будет уволен, а Хави, сейчас возглавляющий «Аль-Садд», не сможет прийти в клуб.

В «Барселоне» считают, что Артета обладает ДНК клуба, так как в возрасте с 15 до 18 лет он находился в академии каталонцев. К тому же, в «Барсе» учитывают и тот факт, что испанец несколько лет работал вместе с Пепом Гвардиолой.

Однако, как утверждают источники Marca, Артета склоняется к тому, чтобы остаться в «Арсенале». Вероятность того, что он продолжит работу в клубе, оценивается в 90%. Тренеру будет приятно получить приглашение от «Барселоны», но он хочет продолжить работу в «Арсенале».

Под руководством Артеты «Арсенал» занял 8-е место в турнирной таблице АПЛ и не попал в еврокубки впервые с 1995 года. (sports.ru)