Частные банки в Азербайджане по-прежнему охотно кредитуют граждан, а роль внутреннего кредита в экономике оставляет желать лучшего. О том, что частным финансовым структурам следует уделять больше внимания финансированию предпринимателей, говорилось немало, а воз и ныне там.

В этом году, несмотря на возросшую экономическую активность, наши частные банки не только не увеличили портфели своих бизнес-кредитов, но даже сократили свой удельный вес в суммарном кредитовании. Так, в третьем квартале этого года кредитование экономики по линии финансовых структур составило 15 млрд 957 млн 300 тыс. манатов, увеличившись на 1 млрд 83 млн 600 тыс. манатов, или на 7,2% сравнительно с отчетным временем прошлого года.

При этом кредитный портфель государственных банков за отчетный период вырос на 336 млн 200 тыс манатов, или на 12,7%, составив 2 млрд 978 млн 200 тыс. манатов. Удельный вес государственных банков в кредитовании экономики вырос на 0,9%, составив 18,7%. Частные банки выдали кредитов на 12 млрд 560 млн 500 тыс. манатов (рост на 705 млн 500 тыс. манатов или на 5,9%). При этом удельный их вес в суммарном кредитовании сократился на 1%, составив 78,7%.

Спад в сегменте кредитования бизнеса вписывается в общую тенденцию последних лет и обусловлен отсутствием спроса на кредиты у бизнеса из-за высоких банковских ставок. А ведь текущие приоритеты денежной политики, говорит в беседе с # доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли, заявлены в русле финансовой поддержки реальной экономики:

«К тому же сегодня перед регулятором стоит задача применения инструментов денежно-кредитной политики в русле развития бизнеса. Одной из важных составляющих этой политики является привлечение банковских кредитов в развитие несырьевых отраслей, малого и среднего бизнеса, и Центробанк выполняет эту задачу. Приоритеты государственной концепции также направлены в плоскость устойчивости банковской системы и доступности кредитов субъектам хозяйствования».

В этой связи депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов не исключает понижения кредитных ставок наших банков, поскольку политика регулятора направлена именно в это русло. Эксперт не исключает «продолжения» удешевления кредитов с нового года, несмотря на недавний рост учетной ставки Центробанка на 0,5 п.п.– с 6,5 до 7%. Словом, проблему вновь отложили в долгий ящик. «Удешевления кредитов прямо сегодня мы не прогнозируем», — сказал парламентарий.

Впрочем, сейчас стоит вопрос даже не о снижении, но, возможно, дальнейшем росте процентов, но этот момент аналитики исключают. Как считает профессор UNEC Эльшад Мамедов, ставки коммерческих банков и без того очень высокие. По мнению ученого, повышение учетной ставки регулятора не скажется на росте кредитных ставок, поскольку доля заемных средств ЦБА в обязательствах наших коммерческих банков невысока. Главный банк финансирует коммерческие кредитно-финансовые структуры только в рамках краткосрочных операций, а потому влияние возросшей ставки рефинансирования на их кредитные условия будет незначительным.

Правда, ученый ожидает подорожания в ближайшие месяцы банковских депозитов, ожидая в этой связи соответствующего решения Азербайджанского фонда страхования вкладов.

Кстати, по результатам недавних исследований, от недофинансирования страдает не столько столица, сколько регионы страны. Львиная доля кредитов приходится на Баку, а регионы остаются в самом хвосте кредитования. Главной причиной, по которой банки выделяют меньше кредитов в регионах, Байрамов назвал тяжелые залоговые условия для предпринимателей.