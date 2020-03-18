Банки отказываются переводить манатные счета бизнеса в доллары

Азербайджанские банки отказываются переводить текущие манатные счета юридических лиц в доллары. Из-за действий банковской системы при девальвации нацвалюты юридические лица потерпят убытки, сообщил «Зеркало» банковский юрист Акрам Гасанов.

— Вчера ко мне обратилось несколько компаний, юридических лиц с тем, что они не могут приобрести доллары в местных баках. Представители бизнеса говорят, что обращаются в банки для перевода манатных текущих счетов в американскую валюту, чтобы банки держали их деньги на долларовых счетах, но банки отказывают в этом. При этом доллары юридическим лицам продают только для погашения зарубежных обязательств. Т.е. если компания должна перечислить средства по какому-то своему зарубежному обязательству, она получает возможность приобрести доллары, а банки обещают проверить, кому и зачем компания перечислила валюту.

Например, на банковском счете компании 100 тыс. манатов. Опасаясь девальвации, бизнес обращается в банк, чтобы перевести эти деньги в доллары и хранить их на долларовом счете. Но банк отказывается это делать. Далее следуют вопросы — зачем юрлицу понадобились доллары? Американскую валюту продают только для перечислений за границу, не иначе. Проблема еще и в том, что наши юридические лица не могут обналичить свои деньги и приобрести валюту наличными, продолжил эксперт:

— Азербайджанские банки не обналичивают одному юрлицу свыше 30 тыс. манатов в месяц. Это тоже нарушение закона. Ведь по закону о безналичных расчетах, юридическим лицам запрещено только лишь в течение месяца делать кому-то наличные платежи на сумму более 30 тыс. азербайджанских манатов. Просто снять деньги со счета и держать эти средства при себе – это никому не воспрещается. Но дело в том, что еще со времен Палаты надзора финрынков, банкам это запретили. Т.е. на текущий момент юрлица не могут не только обратить свои манатные счета в долларовые, но даже снять больше 30 тыс. манатов и обменять их на доллары.

Таким образом, юридические лица в Азербайджане не могут ни забрать размещенную на банковских счетах национальную валюту на сумму более 30 тыс. , ни перевести ее в доллары. По свидетельству собеседника, такие действия банков незаконны. Согласно статье 968 Гражданского кодекса не допускается ограничение прав клиента на распоряжение своими денежными средствами, в том числе на то, в какой валюте данное лицо будет держать свои деньги.

— Фактически происходящее означает, что все заявления Центробанка об отсутствии проблем с продажей валюты в банках, мягко говоря, не соответствуют действительности, — говорит Гасанов. И это еще раз подтверждает то, что Центробанк всячески избегает продажи долларов за объявленный им же курс 1,7 маната за доллар, не желая расходовать насколько это возможно свои валютные резервы.

Скорее всего, ЦБА хочет оттянуть этот вопрос до конца праздников. Но мы-то понимаем, что происходящее окончательно уничтожит веру в соблюдение закона и действие рыночных принципов, но, к великому сожалению, этого не понимают ни Центробанк, ни наши банки, говорит специалист:

— На самом деле вины банков в сложившейся ситуации нет, поскольку они не располагают долларами в требуемом количестве. Банкам не продают валюту в нужных объемах, отсюда заявляемые клиентам незаконные основания. Естественно, этим создается стимул для того, чтобы в дальнейшем бизнес и средства юридических лиц покинули нашу страну. Как минимум, после этого бизнес будет стараться не держать свои деньги на банковских счетах. Кроме того, действия банков рождают сомнения в перспективах национальной валюты. Ведь понятно, почему компании пытаются перевести манатные счета в доллары — они опасаются девальвации, а если нет угрозы стабильности курсу, что мешает продать им доллары? Ведь речь идет даже не о наличных долларах. Продать компаниям валюту безналом проще простого, поскольку банки держат манатные средства компаний на корреспондентских счетах в Центробанке.

Гасанов советует компаниям, столкнувшимся с этой проблемой, обратиться письменно в Центробанк и банки с требованием продать им доллары. В противном случае убыток, который понесут компании в результате неправомерной деятельности банков, ляжет на Центробанк и коммерческие банки. Письменные свидетельства потребуются, чтобы потребовать возмещения нанесенного ущерба в судебном порядке на случай падения курса маната.