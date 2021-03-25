Балтийские страны расширили санкции против властей Беларуси

Страны Балтии расширили санкционный список против должностных лиц Беларуси, обвиняемых в нарушениях прав человека. В перечень добавлены 118 лиц, которым теперь запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию, сообщает пресс-служба литовского МИДа в четверг, 25 марта. Речь идет о сотрудниках белорусских структур внутренних дел и юстиции, а также учреждений регионального управления.

Эти лица «принимали участие в насильственном подавлении мирных протестов после непризнанных Европейским Союзом выборов президента 9 августа 2020 года», — отмечается в сообщении МИД Латвии. Так, в связи с протестами в Беларуси запрет на въезд в Латвию теперь введен всего в отношении 277 белорусских должностных лиц , а на въезд в Эстонию и Литву — в отношении 274 лиц.

«Беларусь борется за свою независимость. Это длинный, трудный путь, но у меня нет сомнений, что жители Беларуси добьются своей цели, — отметила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. — Мы последовательно осуждаем действия тех лиц, кто злоупотребляет своим должностным положением и властью и использует их против своих соотечественников». (DW)