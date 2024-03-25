США внесли в санкционный список по России 2 физических лица и 18 юридических.

Соответствующие данные приводятся на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Как следует из опубликованных данных, в санкционный список внесены Тимур Буканов и Игорь Кайгородов. Кроме того, в список внесены 15 базирующихся в России компаний и 3 иностранных компании, базирующихся на Кипре, в ОАЭ и Эстонии. Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.