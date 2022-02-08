За последние годы в рамках масштабной программы «Большой Баку», которая призвана изменить транспортную ситуацию в столице, были построены новые станции метро, увеличена протяженность маршрутов. Однако транспортный коллапс в столице продолжает нарастать.

Обочины центральных дорог обрастают машинами, но больше всего беспокоят профильные ведомства незаконные парковки. Бакинское транспортное агентство (BNA) даже разработало концепцию реформ парковки в главном городе страны. По словам советника председателя правления организации Фаика Аббасова, для этой похвальной цели структура пригласила «известную компанию по организации парковок». О том, что к делу подошли серьезно, говорят двухлетние исследования. Не ограничившись этим, транспортное агентство подготовило собственную концепцию системной реформы парковки и сопряженные с ее применением законодательные акты.

По его словам, документ представили правительству и находится он в процессе согласования с государственными структурами: «Надеемся, скоро процедуры завершатся, и проблема беспорядочной парковки будет решена», — сообщил чиновник.

Реформа, говорит он в беседе с #, предполагает зонирование территории города в соответствии с интенсивностью движения. В каждой зоне будут применяться разные подходы к парковке. Концепция предусматривает применение в том числе тарифов и поэтапный переход к новшеству, а пилотные меры начнут с улицы «6-я параллельная».

Вникая в эти строки, понимаешь, что проблема кроется не просто в стихийных парковках, она гораздо глубже – корни ее уходят в городское строительство, планирование, психологию населения и общее состояние общественного транспорта. Да, сегодня мы видим улучшение состояния общественного транспорта преимущественно в центре столицы, принимаются активные меры по модернизации автодорожной сети, увеличению пропускной способности крупных магистралей и прилегающих к ним дорог. И тем не менее, население жалуется на странности передвижения новых автобусов: это и длительное передвижение, и непонятная «оптимизация». А недостатки общественного транспорта приводят к росту числа личных автомобилей и количества «бомбил», промышляющих частным извозом.

«Крайнюю обеспокоенность вызывает беспорядочная парковка такси в неположенных для этого местах, а также большое число водителей, занимающихся частным извозом без соответствующего разрешения», — отмечает специалист по транспортным вопросам Фазиль Мамедов. По его словам, официально заявленное число такси значительно ниже реального количества частных извозчиков на наших дорогах. К тому же, принимая во внимание усредненные стандарты – одно такси на 400 человек населения, главному городу страны вполне хватило бы 10 тыс. машин. По неподтвержденным данным, в Баку этим промыслом зарабатывают до 50 – 60 тыс. человек.

Причина такой популярности именно частного извоза кроется в большом количестве автомобилей и скрытой безработице, считает специалист. «Ведь сегодня почти любой желающий может сесть за баранку своего пусть не самого «стандартного» автомобиля, и зарабатывать на жизнь таким нехитрым образом», — отметил он. Стоит отметить, что ситуация, связанная с большой популярностью частного извоза, имеет не только отрицательные стороны, как то: загруженность дорог, автобусных остановок и прочий беспорядок, чинимый случайными «бомбилами», несмотря на бдительный контроль дорожной полиции. Как такое происходит в двух шагах от стражей дорожного порядка и самой BNA в районе станции метро «Кероглу» остается загадкой.

Согласно статье КоАП 346.2, нельзя останавливаться на автобусных остановках. Более того, автомобиль не имеет права подъезжать туда на расстоянии 15 метров. BNAБТА заодно со столичной мэрией принялось выявлять участки дорог, пригодные для стоянок такси. На сегодняшний день имеется острая нехватка таких стоянок, но проблема, по всей видимости, решается. В скором времени соответствующие структуры должны определиться с картой дислокации стоянок такси. Система паспортизации таких стоянок имеется в ряде стран и хорошо себя зарекомендовала.

По мнению Ф. Мамедова, интерес населения следует повернуть в полезное русло, отобрав и оставив на этом рынке самых достойных – лучшие компании и наиболее профессиональных водителей. В этом случае данный транспортный сегмент станет образом качества, удобства и комфорта для граждан.

В нашем же случае безнаказанность породила вседозволенность. Мамедов привел случай из личной практики: «Гражданин, увидев пять или шесть такси, припаркованных на автобусной остановке, обратился к стоявшему тут же и бездействовавшему сотруднику патрульной службы. Человек потребовал разобраться с нарушением ПДД. Гаишник, в свою очередь, пожаловался на него таксистам, затем сел в патрульную машину и был таков. Конечно, таксисты захотели «разобраться» с «героем», а тот, понимая неравенство сил, был вынужден ретироваться»…

К великому сожалению, организованность в этой сфере оставляет желать лучшего и это вопрос системный. А система у нас пока только начинает становление. Бывает, даже некоторые водители считают вполне нормальным проезд на красный свет либо выезд навстречу. И до тех пор, пока вопрос образования владельцев и водителей автотранспорта будет оставаться открытым, мы будем топтаться на месте, уверен собеседник.