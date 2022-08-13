Министр энергетики Болгарии Росен Христов в пятницу заявил, что уверен в своевременном запуске интерконнектора Греция-Болгария, который позволит Европе получать азербайджанский газ и таким образом снизить зависимость от России.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Nova.bg.

«Есть уверенность, что проект будет завершен и сдан в эксплуатацию вовремя. Строительная компания предоставила все заверения, что проект будет комиссован вовремя – коммерческие поставки газа будут поступать по трубе 1 октября», – подчеркнул Христов.

Он добавил, что подрядчики заверили власти Болгарии в своевременном выполнении всех работ. В частности, к началу сентября должны быть завершены основные строительные работы.

Напомним, в июле состоялась церемония открытия интерконнектора Греция-Болгария (IGB), позволяющего транспортировать азербайджанский природный газ в Болгарию, а оттуда – в остальную Европу.