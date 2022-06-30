«Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как меня сбил мотоциклист-курьер, неожиданно вынырнувший из-за машины. Отделалась относительно легко. Боялась, что останется шрам на лице, но обошлось. А вот нога до сих пор иногда побаливает. Теперь, когда перехожу дорогу, внутри невольно все сжимается. Да что там дороги, по тротуарам стало страшно ходить – по ним вовсю рассекают мопедисты, мотоциклисты, велосипедисты. А еще популярность набирают электросамокаты. Пару раз едва избежала столкновения. Куда смотрят органы правопорядка?», – возмущается жительница столицы, пострадавшая от наезда.

Ее возмущение разделяет большинство бакинцев и гостей столицы. ДТП различной степени тяжести с участием таких транспортных средств стали обыденностью. И без того небезопасные столичные дороги стали еще более опасными.

Когда речь о курьерах, а чаще всего на них рассекают именно они, то можно услышать и оправдания в их адрес. Мол, не виноваты они, им надо зарабатывать. Но так говорят только те, кому повезло не столкнуться с ними самим. Работа одних не должна становиться источником опасности для других.

К нарушениям курьеров подталкивают правила служб доставки: доставить заказ надо максимально быстро, дабы не потерять клиентов. А еще – безрассудность и безнаказанность. Ведь за рулем еще совсем зеленая молодежь. Для управления мопедом не нужны водительские права, а зря. Уже давно говорят о том, что транспортные средства с объемом двигателя менее 50 кубических сантиметров должны получать государственные регистрационные знаки, но воз и ныне там. Собьют пешехода, уедут, и ищи их. Находят не всегда. Мопедистов и мотоциклистов тоже сбивают, часто по их вине. Лавирование между машинами, выезд на красный свет – все это чревато.

Во многих странах такой транспорт, как мопеды, мощные электросамокаты, очень популярен. В США, например, огромное количество таких средств передвижения. Но они не создают проблем на дорогах, так как там граждане в основном законопослушные и закон жестко соблюдается. Такой подход импонирует. Они такие же участники дорожного движения, как водители автомобилей и пешеходы. Об этом # сказал председатель неправительственной организации «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов.

«У нас же ничего такого и близко нет. И даже мощные мотоциклы, едущие по тротуару, уже никого не удивляют. В США нарушений со стороны водителей такого транспорта мало, а тут на каждом шагу, и они не караются. При том, что везде по городу установлены камеры видеонаблюдения. Нередко можно услышать, мол, не получается справиться с этими участниками дорожного движения. Это звучит довольно странно. А ведь в Баку мопедов и мотоциклов стало очень много и надо решать проблему. Беззаконие, творящееся на дорогах, происходит из-за дыр в законодательстве», – подчеркнул он.

Эксперт уверен, что и транспортные средства с объемом двигателей менее 50 кубов должны подлежать регистрации. Если средство зарегистрировано и водитель совершил на нем ДТП, его будет намного проще найти.

«Велосипедисты, конечно, тоже могут представлять опасность. Они также должны соблюдать ПДД, и для них, где возможно, должны быть организованы выделенные полосы. Но если велосипед весит максимум 12 кг и разгоняется максимум до 25 км, то мопед куда тяжелее, скорость у него намного выше и, соответственно, сила удара будет в разы больше», – говорит он.

По словам Мамедова, в стране отсутствует такое понятие, как коммерческое использование транспорта с точки зрения безопасности дорожного движения.

«Да, часто курьеры виноваты в несоблюдении ПДД, но надо учитывать, что доставкой занимаются совсем молодые с присущей им бесшабашностью. Курьеру главное побыстрее осуществить доставку. Если его собьет водитель авто, то этому водителю придется несладко, даже если он не виноват, а курьер получит травмы или умрет, это станет бедой для его семьи. Если он собьет пешехода, тот может серьезно пострадать или скончаться. Но курьер обо всем этом не думает.

У коммерсантов же уровень мышления совсем другой, однако, курьеры сейчас для них расходный материал. Потому, – уверен он,– нельзя списывать ответственность со служб курьерской доставки. Помимо регистрационных знаков, должны быть и другие шаги. Если курьеры какой-то компании совершают много нарушений на дороге, значит, там не тщательно относятся к подбору кадров. В таком случае надо запретить компании заниматься извозом, пусть разносят товар пешком».

Если вопрос будет регулироваться еще и таким образом, то, как считает эксперт, руководство службы будет подходить с большей ответственностью к нанимаемому персоналу и ДТП с участием курьеров станет намного меньше.