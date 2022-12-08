Сборная Бразилии на этом чемпионате мира ассоциировалась с прекрасным – танцами, красивым футболом, яркими голами, темпераментными фанатами. Многие нейтральные болельщики наверняка стали поддерживать «селесао». Однако теперь количество людей, желающих победы команде Тите и Неймара на ЧМ-2022, скорее всего, уменьшится. Бразильцы вляпались в скандал на ровном месте. Причём спровоцировал его не кто-то из игроков или тренерского штаба, а пресс-атташе сборной Винисиус Родригес.

Инцидент случился во время пресс-конференции вингера сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора перед четвертьфиналом с Хорватией. На стол, за которым сидели два Винисиуса, неожиданно залез кот. Пресс-атташе сначала слегка погладил животное, а потом резко схватил за шкирку и бросил с высоты на пол. Хотя мог спокойно положить на землю. Выглядело это довольно грубо, как будто Родригес выбрасывал мешок с мусором в ведро.

Находившиеся в зале журналисты и другие участники пресс-конференции были явно потрясены этим поступком пресс-атташе сборной Бразилии. Кто-то вскликнул, кто-то что-то произнёс. Родригес лишь развёл руками – по его выражению лица можно было подумать, что он не понял, отчего такая реакция у собравшихся. Винисиус Жуниор поначалу находился в недоумении от увиденного, а потом посмотрел на пресс-атташе и громко засмеялся. Пресс-конференция продолжилась, о коте тут же забыли.

Однако видео попало в СМИ и соцсети и вызвало крайне негативный отклик со стороны общественности.

Критикуют и Винисиуса Родригеса за его поступок, и Винисиуса Жуниора за его смех, а кто-то пророчит сборной Бразилии досрочный вылет. (championat.com)