В Баку проходит всенародное шествие в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Тысячи жителей Баку и гостей столицы направляются к мемориалу «Крик матери», воздвигнутому в память о жертвах трагедии, сообщает #

Мемориал утопает в красных гвоздиках, которые приносят люди, выражая свою скорбь и боль.

Ничто и никогда не будет забыто!

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные армянские подразделения при поддержке расположенного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшего СССР действоваои с особой жестокостью.

Было совершено преступление против человечества: убийство сотен мирных жителей Азербайджана. Не щадили никого, ни стариков, ни женщин, ни детей.

В ту кровавую ночь было убито 613 человек. 487 мирных жителей получили тяжелые ранения. Были полностью уничтожены 8 семей, 130 детей потеряли одного из родителей, а 25 детей потеряли обоих родителей. 1275 человек были взяты в плен и заложники, подвергнуты пыткам, о судьбе 150 из них, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего неизвестно.